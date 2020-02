Tätä kirjoittaessani Palvelualojen ammattiliitto, PAM on antanut lakkovaroituksen. Se haluaa osa-aikaisille riittävästi tunteja ja palkan, jolla tulee toimeen. Ei olisi luullut, että on kovin mahdottomat vaatimukset.

Työehtosopimus ei ole voimassa, joten kaupan alan lakko on laillinen. Minä sitten todellakin odotan ja edellytän, että kaikki työntekijät siihen osallistuvat! Lakko on se viimeinen keino kertoa, että nyt ollaan tosissaan, ja meidän yli ei kävellä.

Jokainen lakonalaista työtä tekevä murentaa meidän neuvottelutulostamme. Sen jälkeen on turha itkeä, että PAM on munaton, ja palkka huono. Nyt me lyödään nyrkkiä pöytään! Oletko mukana? Mitä suurempi voimannäyttö, sen nopeammin päästään neuvottelemaan, ja sitä parempi tulos pienituloisille pamilaisille.

Kuten joskus A-studiossa totesin, tulee se kaupantädinkin mitta täyteen, ja kaupantäti suuttuu. Kaupantäti raivostui pienituloisten kyykyttämisestä ja kikystä. Nyt on aika päästä eroon kikystä, Sipilän perinnöstä. Työnantajat eivät myyjien talkootöitä tarvitse!

Haluan myös, että päästään sipiläläisestä sanelupolitiikasta takaisin aitoon neuvotteluun. Työnantajaliitot eivät halunneet tupoa, mutta ovat kuitenkin keskenään sopineet, mitä joka alan työehtosopimukseen pitää saada. Tämä ei ole aitoa neuvottelua.

Kaikki varmaan tietävät, että pamilaiset alat ovat matalapalkka-aloja, ja kaiken huipuksi meillä on paljon vastentahtoista osa-aikaisuutta. Yhteiskunta, veronmaksajat – sinä – joudutte siis maksamaan osan alan työntekijöiden elannosta. Tästä me haluamme eroon. Haluamme elää palkallamme. Win – win.

PAM taistelee pienituloisten puolesta. Ole mukana tässä taistelussa! Jos olet pamilainen, osallistu lakkoon. Jos et vielä kuulu liittoon, liity. Jos kuulut muuhun liittoon, ole tukena. Sinulle lakko tai mielenilmaus on pieni harmi, meille se on taistelu toimeentulostamme. Olen mukana!

Kirjoittaja on myyjä ja luottamusmies.