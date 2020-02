Lehtikuva/Markku Ulander

Yksityishenkilöiden maastapoistumisveron puuttuminen on tehnyt Suomen veropohjaan reiän, sanoo Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo kritisoi kovin sanoin valtiovarainministeriötä (VM). Saramo syyttää VM:n tekevän kaikkensa estääkseen veronkierron vastaisi toimia.

– Vaikea ymmärtää, minkä takia rahaministeriö toimii näin, Saramo pohtii KU:n haastattelussa.

Tuorein esimerkki tästä on Saramon mukaan valtiovarainministeriön tekemä selvitys yksityishenkilöiden maastapoistumisverosta. VM katsoo, että vero olisi sinänsä mahdollista säätää, mutta ei kuitenkaan suosittele sitä. VM:n mukaan arvonnousuvero eli maastapoistumisvero voisi vaikuttaa kielteisesti Suomen kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen muuttokohteena.

– Muka joku ei muuttaisi Suomeen, jos meillä olisi samanlainen veropohja kuin muissa länsimaissa. Tänne muutettaisiin sen takia, että täältä voi sitten jatkossa muuttaa jonnekin veroparatiisiin.

– Onhan päättelyketju aivan käsittämätön, Saramo tuhahtaa.

ILMOITUS

Hyvin monessa länsimaassa on jonkinlainen yksityishenkilöiden maastapoistumisvero käytössä. Saramo pitää käsittämättömänä, että VM pyrkii aktiivisesti jarruttamaan veronkierron vastaista taistelua.

– Euroopan unionikin on todennut, että veronkierto on yksi keskeisimpiä ongelmia hyvinvointivaltioiden rahoitukselle. Suuri linja koko maailmassa on, että vastuulliset ja vastuuttomatkin yrittävät tukkia reikiä, niin meillä oma ministeriö vastustaa. Ihmetellä täytyy.

Omaa kokemusta VM:n kanssa vääntämisestä Saramolla on pitemmältä ajalta. Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallituksen aikana Saramo kamppaili Paavo Arhinmäen erityisavustajana VM:n kanssa hallintarekistereistä.

– Silloin VM ilmoitti, ettei Suomi saa omaa malliaan läpi, että meidän pitää luopua siitä. Kävimme hirveän tappelun erityisesti virkamiesten kanssa siitä.

– Lopulta emme antaneet periksi, ja virkamiehet menivät Brysseliin tekemään – heidän sanojensa mukaan – mahdotonta tehtävää ja Suomi voitti.

Kymmenet miljoonatkin paljon rahaa

Maastapoistumisveron selvityksen tuloksia Saramo pitää sinänsä odotettuina. Hän kertoo, että asiasta keskusteltiin jo hallitusneuvotteluissa, minkä lisäksi vero nousi esiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa viime vuoden loppupuolella. Silloin eduskunta sääti yrityksille EU:n vaatimuksesta maastapoistumisveron.

– Tällainen vero on olemassa lähes kaikissa länsimaissa. Se on täysin mahdollista toteuttaa. Meillä on valtavan paljon hyviä esimerkkejä, miten tällainen vero on säädetty toimivasti.

– Voisimme käyttää paljon muiden tekemää työtä pohjana. Se olisi helppo ja nopea säätää, ja siitä hyötyisi koko yhteiskunta.

Maastapoistumisveron tarkoituksena on estää myyntivoittoja, perintöjä ja lahjoja koskevien verojen välttely. Tällä hetkellä verot voi välttää esimerkiksi siirtämällä asuinpaikakseen maan, jossa veroa ei peritä.

– Todennäköisesti kyse on kymmenistä miljoonista, ei sadoista miljoonista. Ei se valtiontaloutta pelasta, mutta kymmenet miljoonatkin ovat paljon rahaa, Saramo sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että kyse on vielä kahdesta isommasta asiasta. Ensimmäisenä on se, että maastapoistumisveron puuttuminen on tehnyt reiän veropohjaan.

– Näillä veropohjan rei’illä on taipumus kasvaa. Ja nyt kun tiedämme, että vakuutuskuoriin siirretään koko ajan enemmän valtavia rahasummia, niin kymmenet miljoonat voivat joidenkin vuosien päästä olla satoja miljoonia.

– Toinen on yleinen veromoraali. Jos lähdemme siitä, että kaikkein varakkaimpien ei tarvitse maksaa veroja, miksi kukaan muukaan maksaisi veroja.