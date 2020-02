Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton Mai Kivelä haluaa aborttilain uusiksi – ”Monille on yllätys, että Suomen aborttilaki on yksi Euroopan tiukimmista”

Voimassa olevan lainsäädännön suuri ongelma on, että abortin saamiseksi vaaditaan sosiaaliset perusteet sekä kahden lääkärin lausunto, Mai Kivelä sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä haluaa uudistaa Suomen aborttilain. Kivelä alkoi perjantaina kerätä nimiä lakialoitteeseen, jolla on tarkoitus kumota vuodelta 1970 peräisin oleva laki.

– Monille on yllätys, että Suomen aborttilaki on yksi Euroopan tiukimmista. Käytännössä abortin saavat kuitenkin kaikki sitä ennen kahdennettatoista raskausviikkoa pyytävät. Voimassa olevan lainsäädännön suuri ongelma on, että abortin saamiseksi vaaditaan sosiaaliset perusteet sekä kahden lääkärin lausunto. Meillä ei siis ole vapaata aborttia, sillä sen saamiseksi ei riitä raskaana olevan oma tahto, Kivelä perustelee uudistuksen tarvetta.

Kivelän mukaan lain uudistamista ovat toivoneet monet lääkärit. Hän huomauttaa, että kahden lääkärin lausuntoa koskevan vaatimuksen poistoa on kannattanut myös Suomen lääkäriliitto.

– Vapaa ja turvallinen abortti on tärkeää erityisesti naisten ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, sillä se vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään. Raskaana olevan ei pidä joutua selvittämään ihmissuhteitaan ja elämäntilannettaan lääkäreille, sillä se on tarpeetonta ja alistavaa. Viemällä lakimme linjaan pohjoismaisen lainsäädännön kanssa lähetämme viestin maille, joissa naisten oikeuksia ja aborttioikeutta pyritään rajoittamaan. Aborttioikeuden puolustaminen on valitettavan ajankohtainen asia edelleen.

Kivelä nostaa esiin myös sen, että monet Euroopan maata ovat vapauttaneet aborttilainsäädäntöjään viime vuosina. Tämä ei ole johtanut aborttien määrän kasvuun, vaan yleisesti ne vähenevät Euroopassa vuosi vuodelta.

– Aborttien vähentäminen on tärkeä tavoite, mutta abortin saatavuuden rajoittaminen on sen saavuttamiseen väärä ja toimimaton keino. Abortteja ei vähennetä aborttioikeutta rajaamalla, vaan ehkäisyn saatavuutta parantamalla ja seksuaalioikeuksia edistämällä.

Abortti on toimenpide, jossa raskaus keskeytetään joko kirurgisesti tai lääkkeellisesti. Nykyään 97 prosenttia keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti raskauden alkuvaiheessa.