Englantilaisesta jalkapallosta löytyy termi ”Doing a Leeds” eli ”tehdä Leedsit”.

Eksentrisen Marcelo Bielsan johtama Leeds oli viime kaudella Norwichin ja Pukki Partyn ohella eräs Englannin kakkostason kiinnostavimmista ja viihdyttävimmistä ilmiöistä. Nopeasti peliä kääntävä ja raivolla prässäävä joukkue johti Championshipiä vielä joulukuussa, mutta joutui lopulta tyytymään kolmossijaan Norwichin ja Sheffield Unitedin takana. Nousukarsintojen avausosassa Leeds löi odotetusti Derbyn vieraissa 1–0, mutta kotiottelussa tapahtui paha sulaminen ja Derby eteni lopulta karsintafinaaliin Wembleylle. Näin paluu parrasvaloihin siirtyi ainakin vuodella.

Pidempään brittifutista seuranneet muistavat vielä Leedsin kunnian vuodet, jotka ajoittuivat vuosituhannen vaihteeseen. Seura voitti sensaatiomaisesti Valioliigan Howard Wilkinsonin johdolla keväällä 1992 ja nousi muutamaa vuotta myöhemmin perinteisten suurseurojen haastajaksi.

Manageri David O’Learyn aikakaudella kausina 1998–2002 Leeds ei sijoittunut pääsarjassa kertaakaan viidettä sijaa huonommin. Joukkue oli täynnä aikakautensa huippupelaajia ja tulevaisuuden lupauksia – kyseenalaisista tempauksistaan tutuksi tulleesta Lee Bowyeristä

Rio Ferdinandiin, joka teki myöhemmin pitkän ja menestyksekkään uran Manchester Unitedissa. Leedsin tähtihetki koitti kaudella 2000–01, kun seura eteni Mestarien liigan välieriin.

Mainen kunnia on kuitenkin usein katoavaista. Englantilaisesta jalkapallosta löytyy termi ”Doing a Leeds” eli ”tehdä Leedsit”. Sillä tarkoitetaan syöksykierteeseen johtavaa taloudellista uhkapeliä, jossa seura ylivelkaantuu urheilullisen menestyksen toivossa ja ajautuu lopulta konkurssin partaalle pudoten useita sarjatasoja alaspäin. Skenaario on myös suomifutista ahkerasti seuraaville varmasti hyvin tuttu. Menestystä on usein haettu henkseleitä paukutellen ja rahaa polttaen, mutta karvas totuus on valjennut laskujen maksun koittaessa.

Leedsin alamäen kerrotaan usein alkaneen O’Learyn potkuista kesällä 2002, mutta leväperäinen taloudenpito oli viime kädessä suurin syy alennustilaan ajautumiselle. Seura joutui myymään tähtipelaajansa velkojien kolkutellessa ovelle ja menestyksen rakennuspalikat murtuivat.

Leeds on rakentanut uutta tulemistaan kärsivällisesti ja tällä hetkellä Bielsa näyttää olevan viimeinen tarvittava palanen paluun mahdollistamiseksi. Argentiinalaismanagerin toimintatavat herättävät kuitenkin kysymysmerkkejä. Viime kaudella Leedsin kevät ei ollut yhtä vahva kuin syyskausi ja monien mielestä syynä tähän oli Bielsan helmasynniksi usein muodostunut tapa juoksuttaa joukkue puhki äärivaativalla harjoittelulla ja pelikirjalla.

Kuluvalla kaudella samat merkit ovat ilmassa. Leeds on edelleen kiinni suorassa nousijan paikassa, mutta joulukuun jälkeen pelatuista viidestä pelistä se on saanut kasaan ainoastaan neljä pistettä. Kone on jälleen sakkaamassa ratkaisevalla hetkellä. Onko lyhyiden projektien managerina tunnettu Bielsa ajamassa taas aluksen karille vai löytyykö vanhan ketun pussista vielä uusia taikatemppuja?

Lauantain vakiokierroksella Leeds matkustaa kohteessa 9 kovavireisen Nottinghamin vieraaksi. Bielsan ryhmästä puuttuu loukkaantumisten vuoksi pari avainpelaajaa ja Kalvin Phillips on edelleen pelikiellossa otettuaan suoran punaisen QPR:ää vastaan. Alipelattu kotivoitto kelpaa varmaksi.

Kupongilta löytyy tällä kertaa vain yksi valioliigaottelu, jossa Brighton kohtaa kotonaan Watfordin. Vieraiden kurssi näytti kääntyvän joulun otteluruuhkassa, mutta viime viikot ovat olleet vaikeita. Joukkue on kuitenkin laadukas ja edellisessä kahdessa ottelussa 6 maalia päästäneen Brightonin puolustus on helisemässä.

