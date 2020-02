Lehtikuva/Jussi Nukari

Mielipide: Suomi on pidettävä tuottavassa kunnossa

Maata koskevan tuottavuuden vaatimus on moninainen. Perusvaatimus on pitää maaperä siinä kunnossa, että saamme sieltä ravinnon ja monet tarvikkeet teollisuustuotantoomme.

Suomen tilanne onkin vielä hyvä. Maaperä on kasvukunnossa. 73 prosenttia on kasvavaa metsää, 12 prosenttia viljavaa peltoa ja osa vesialueita. Vuosittainen 600 milliä sadevettä pitää maan hyvässä kasvussa.

Meillä ei ole kuivuusalueita sen enempää kuin liettyneitä vesialueitakaan. Puhtaat järvet tarjoavat kesäisin virkistystä.

Ihminen kuuluu olennaisena osana jatkuvan kasvun ylläpitoon. Erityisesti ruuantuotannosta huolehtiminen kuuluu hänen tehtäviinsä.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat kertoneet, että jokaisen maan on huolehdittava ruuantuotannostaan, sillä kymmenen vuoden kuluttua ei ruokaa saa ostaa mistään. Ilmastonmuutos heikentää tuotanto-olosuhteita siinä määrin, että ruuan kansainvälinen kauppa loppuu. Tuomme nyt jo toisen puolen tarvitsemastamme ruuasta. Elämän jatkuminen vaatii tämän epäkohdan poistamista. On huolehdittava myös tuotantoeläimistä, ja maat on pidettävä kasvukunnossa.

ILMOITUS

Energia-alalta löytyy tuottavuuden laiminlyöntejä. Ostamme puolet käyttämästämme energiasta fossiilisena hiilenä ja öljynä. Oma uusiutuva energia jää suurelta osalta käyttämättä. Peltoenergialla liikkuisi kolmasosa autokannastamme, ja eläinmäärän vähentyessä pellon energiaosuus lisääntyisi.

Jatkuvasti muuttuva tilanne vaatii ihmistä säätäjäksi, ja vaativa työ kysyy valppautta ja paikallaoloa. Oman energian käyttö on suuri kansallinen tavoite, johon tulee määrätietoisesti pyrkiä.

Puusta saamme pääosan energiasta, ja mikäli siirrymme puun poltosta sen kaasutukseen, saamme siitä energiaa kolmanneksen enemmän. Puun kaasutusmenetelmä on kotimainen keksintö, josta saamme myös arvokkaan myyntituotteen.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi