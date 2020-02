Lehtikuva/Markku Ulander

SAK:n, EK:n ja useiden muiden instanssien johtajat ovat mukana vetoomuksessa, jossa kannustetaan viemään hallitusohjelman ilmastotoimet maaliin.

Pääministeri Sanna Marinille luovutettiin maanantaina Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparvin pelipaita ilmastoviestin kanssa.

Hallituspuolueiden ilmastokokouksessa Helsingin Vuosaaressa lahjoitetussa paidassa on Sparvin nimikirjoituksen lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan ja muiden ”Suomen ilmastomaajoukkueen” avainpelaajien nimikirjoitukset.

Allekirjoittajat kertovat haluavansa yhdessä Huuhkajien kapteenin kanssa kannustaa Suomen hallitusta viemään hallitusohjelmaan kirjatut ilmastotavoitteet maaliin.

70 prosenttia suomalaisista haluaa, että ilmastokriisin ratkaisu on hallituskauden kärkiteema.

– Olen aina uskonut, että me suomalaiset voidaan tehdä jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Me Huuhkajat näytettiin, että kaikki on mahdollista, kun on hyvä joukkuehenki ja rohkea asenne. Samaa voittaja-asennetta tarvitaan nyt ilmastotoimissa. Se on ottelu, jota ei ole varaa hävitä, sanoo Huuhkajien kapteeni Sparv.

Eloranta korostaa yhteistyötä

Hallitusohjelman tavoitteina on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä sekä maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Sparvin pelipaidan allekirjoittajat haluavat muistuttaa, että he – kuten suomalaisten enemmistö – seisovat vahvojen ilmastotoimien takana ja odottavat nyt hallitukselta selkeitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Ilmastokriisin ratkaisut löytyvät kyllä, kun luotamme suomalaisten korkeaan osaamiseen. Suomi voi näyttää maailmalle, että ratkaisut ovat myös talouden ja työllisyyden kannalta kannattavia. Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus olla globaali suunnannäyttäjä ja uusien teknologioiden viejä, sanoo EK:n Häkämies.

– Suomen vahvuus on ollut eri osapuolten välinen tiivis ja tavoitteellinen yhteistyö suurten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemisessa. Meillä on nyt erinomainen paikka näyttää, miten hiilineutraali yhteiskunta rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla – hyvinvoinnista tinkimättä, sanoo puolestaan SAK:n Eloranta.

Kansalaisten vahva tuki

Viime vuoden ilmastobarometrin mukaan 70 prosenttia suomalaisista haluaa, että ilmastokriisin ratkaisu on hallituskauden kärkiteema.

Samoin viime vuonna tehdyn tiedebarometrin mukaan 73 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen eteneminen on todellinen ja vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkaita toimia.

EK:n marraskuussa julkistaman kyselyn mukaan hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä kannattaa 63 prosenttia suomalaisista.

Tarvitaan johtajuutta

Sparfin, Elorannan ja Häkämiehen ohella pelipaitaa ovat kirjoittaneet nimensä Mikael Pentikäinen (Suomen Yrittäjät), Piia-Noora Kauppi (Finanssiala), Minna Karhunen (Kuntaliitto), Tilda Sederholm (Fridays For Future Suomi), Olli Rehn (Suomen Pankki), Milla Kalliomaa (Mannerheimin lastensuojeluliitto), Tapio Hautamäki (Suomen ylioppilaskuntien liitto), Hanna Paulomäki (Greenpeace), Jari Niemelä (Helsingin yliopisto) ja Jouni Keronen (Climate Leadership Coalition).

Aloite paidan lahjoittamiseen pääministerille ja hallituksen ilmastotoimien kirittämiseen syntyi ympäristöjärjestö Greenpeacen, EK:n ja SAK:n välisistä keskusteluista. Paidan pääministerille luovutti Sparvin ja avainpelaajien puolesta Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

– Vahvojen ilmastotoimien takana seisovien suomalaisten joukkue on ennennäkemättömän moniääninen ja laaja. Se, mitä nyt tarvitaan, on vahva johtajuus, jolla sovitetaan erimielisyydet ja kohdataan vaikeatkin kysymykset, jotta ilmastotoimet saadaan maaliin ja Suomi maailmankartalle, Paulomäki sanoo Greenpeacen tiedotteessa.