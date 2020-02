Lehtikuva/Martti Kainulainen

50 000 työtekijää koskevat työtaistelut alkavat viikolla 8.

Teollisuudessa jatkuva lakkotalvi laajenee palvelualoille. Kaupan alan ja kiinteistöpalvelualan neuvottelut katkesivat perjantaina. Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitus päätti laajoista työtaisteluista, jotka koskevat lähes 50 000 työntekijän työtä.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen syyttää EK:n koordinaatiota siitä, ettei aitoja liittokohtaisia neuvotteluja pystytty käymään loppuun saakka.

PAMin tavoitteena oli saada sekä kiinteistöpalvelualan että kaupan alan työehtosopimukset neuvoteltua sopimuskauden aikana, eli tammikuun loppuun mennessä. PAMin hallitus katkaisi neuvottelut perjantaina, koska neuvottelut eivät enää edenneet.

– Neuvottelujen jatkamiselle ei ollut edellytyksiä, koska työnantajilla ei ollut halukkuutta neuvotella muun muassa kiky-tunneista, kertoo Rönni-Sällinen.

Kaupan alan työehtosopimuksista PAM neuvotteli Kaupan liitto ry:n kanssa ja kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksesta Kiinteistötyönantajat ry:n kanssa. Kumpikin työnantajaliitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

– EK koordinoi tiukasti neuvotteluja ja estää tällä tiukalla koordinaatiollaan aidot liittokohtaiset neuvottelut. Koordinaatiollaan työnantajat haluavat napata rusinat pullasta ja muun muassa pakottaa siivoojat ja myyjät tekemään jatkossakin ilmaista talkootyötä. Työnantajat leikittelevät nyt vakavalla asialla, toteaa Rönni-Sällinen.

Logistiikkakeskus ja Prismat aloittavat



PAMin hallitus päätti laajoista lakoista, joista ensimmäiset alkavat viikolla 8 eli 17.2. alkavalla viikolla.

– Yrityksistämme huolimatta neuvottelut eivät edenneet. Tämän takia meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin päättää laajoista lakoista, joiden piirissä on lähes 50 000 työntekijän työt. On selvää, että työnantajaliittojen on nyt kannettava koordinaatioon sitoutumisesta tulevat seuraukset”, korostaa Rönni-Sällinen.

Ensimmäiseksi lakkoon menevät muun muassa S-ryhmään kuuluva Inex Partners Oy:n Sipoon käyttötavara- ja päivittäistavaralogistiikkakeskus ja kaikki alueosuuskauppojen Prismat. Inex Partners Oy:n lakko alkaa tiistaina 18.2. kello 6.00 ja päättyy lauantaina 22.2. kello 24.00. Prismat ovat lakossa torstaista 20.2. kello 6.00 perjantaihin 21.2. kello 24.00 saakka. Suurimpia logistiikkakeskuksia koskeva ylityökielto alkaa 4.2.

– Tarkoituksenamme ei ole haitata kohtuuttomasti kaupan alan asiakkaiden arkea ja alan luonteesta johtuen emme oleta, että kaikki toimipaikat ovat täysin kiinni. Lakkojen tarkoituksena on saada työnantajat käymään aitoja liittokohtaisia neuvotteluja, jossa sovitaan asioista alan lähtökohdista eikä EK:n koordinaation ehdoilla, painottaa Rönni-Sällinen.

Viikolla 8 alkavat myös kiinteistöpalvelualan lakot Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.

– Olemme päättäneet myös viikon kahdeksan jälkeisistä lakoista. Seuraavien viikkojen työtaisteluista PAM ilmoittaa myöhemmin. Toivon, että ratkaisut alan työehtosopimuksiin löytyvät ennen lakkojen aloitusajankohtaa, toteaa Rönni-Sällinen.