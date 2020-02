Lehtikuva/Stan Honda

Mielipide: Planeetta maa on yhteinen kotimme

Ilmastonmuutoksen suhteen meillä on vielä aikaa, toivoa. Pannaan hyvä kiertämään. Luonto on viisas valinta, se on happea sydämelle, elämää maapallolle.

Avataan silmämme näkemään, sillä sivilisaation säilyttäminen vaatii ongelmien tiedostamista. Moraalisen tason nousemista joukkomittaiseen toimintaan ja valtioiden pakottamista ihmiskunnan yhteiseen luontosopimukseen: maailmanjärjestykseen, missä on universaaliset lait.

Jos joskus ihmislajin historiaa punnitaan, muistetaan miten autoimme toisiamme, ei kuinka autoimme vain itseämme.

Nyt tarvitaan tervettä järkeä ja yhteisiä vastauksia, joiden pitää kantaa ihmistä ja luontoa: planeetta maata, yhteistä kotiamme.

Seppo Koskima

Tampere