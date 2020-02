Lehtikuva/Wojtek Radwanski

Maanantaina 27.1. vietettiin Vainojen uhrien muistopäivää. Tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Auschwitzin kauhun päivät ja Leningradin piiritys päättyivät.

Natsien suorittama julma, raaka ja rikos ihmisyyttä vastaan tunnetaan nimellä holokausti. Natsit surmasivat lähes kuusi miljoonaa juutalaista sekä 4-5 miljoonaa eri ihmisryhmiin kuuluvaa.

Saksalaisten piirittämässä Leningradissa kuoli noin 641 000 ihmistä. Noin puoli miljoonaa piirityksen uhria on haudattu Leningradissa olevalle Piskarjovin hautausmaalle.

Pitkin kuluvaa vuosituhatta on tehty pakkolakeja ja muita vastaavia. Niillä on taas riistetty kaikkein heikoimpien oikeuksia. Samalla sanotaan, että maailma on muuttunut humaanimmaksi, demokraattisemmaksi, lojaalimmaksi ja solidaarisemmaksi.

Meille uskottellaan, että luokkaristiriitojen aika on ohitse ja toivotaan, että edes osa ihmisistä uskoisi asian todella olevan niin.

ILMOITUS

Osa on mennyt muukalaisvihaan mukaan ja heitä voimme nimittää ”kuolleiksi sieluiksi”.

Äärioikeisto nostaa päätään, rasismia naamioidaan outojen termien ja raukkamaisten tekojen taakse.

Nyt ei ole vihapuheiden aika vaan yhteinen tavoitteemme olkoon maailman rauha. Nyt on aika muistaa luokkajaon ja fasismin uhreja, ihmisyyden puolesta sotaa ja vainoja vastaan.

Jorma Talikka

Janakkala