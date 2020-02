Antti Yrjönen

Johanna Elonen on unelmatyössään.

Johanna Elonen siirtyi Rakennusliiton toimitsijaksi oltuaan 26 vuotta maalarina. Hän tuntee pääkaupunkiseudun työmaat, mestarit ja ammattiyhdistysaktiivit. Hän tietää myös sen, miten työmaat toimivat. Hänen vastuualueensa ovat maalarit.

– Siitä on hyötyä, että tuntee ihmiset mutta suurin hyöty on ehkä kuitenkin se, että tietää, miten työmailla neuvotellaan ja siksi pystyy nopeisiin ratkaisuihin. On kuitenkin niin, että jos asiat pitkittyvät, ne myös mutkistuvat, hän sanoo.

– Kun on ollut luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna, on tullut neuvottelutaitoa ja osaa nähdä asioiden kaksi puolta.

Halpa ja hyvä eivät kulje käsi kädessä.

Elonen on ollut pitkään ammattiyhdistysaktiivi. Toimitsija hänestä tuli kolme ja puoli vuotta sitten.

– Kun ensimmäisen kerran menin Rakennusliiton takki päällä työmaakoppiin, ajattelin, että nyt minulla oikeasti on tämä takki ja olen unelma-ammatissani, edunvalvontatyössä. Yritän yhä pitää yllä joka päivä ajatusta, että teen työtä liiton ja tietysti sen jäsenten eteen. Sen verran maalarin hattukin on yhä päässä, ettei unohda, mistä on lähtenyt.

Työmaapäivät parasta

Työpäivässä harvoin toteutuu se, mitä on suunnitellut.

– Voi olla, että toimistolla onkin vaikkapa kymmenkunta romanialaista odottelemassa ja sitten ruvetaan hoitamaan heidän asioitaan, Elonen sanoo.

Hän toteaa, että vaikka työ on työehtojen valvomista ja niiden tulkitsemisessa auttamista, tilanteet ovat monenlaisia.

– Se on kysymyksiin vastaamista. Työnantajatkin soittelevat ja kyselevät.

Elosen mukaan parasta ovat kuitenkin työmaakäynnit. Niitä hän tekee noin 120 vuodessa

– Pääsee juttelemaan ihmisten kanssa ja saa tietää, mitä työmailla oikeasti tapahtuu. Ei sitä täältä toimiston ikkunan takaa arvailemalla tiedä.

Elonen kiertää paljolti työmailla luottamusmiesten kanssa.

– Työnantajatkin suhtautuvat positiivisesti siihen, että toimitsija tulee mukaan. Ennen työmaalle mentiin, kun oli ongelmia ja saartopäätös valmiina. Mutta nyt kierrämme muutenkin. Minkään asian ei tarvitse olla vialla.

Hyviä työnantajia

Rakennusalalla on pääkaupunkiseudulla mennyt hyvin viime vuodet. On ollut isoja työmaita: Redi, Tripla, Olympiastadion, metrohankkeet.

– Yhä elämme hyvää aikaa, vaikka työehtosopimusneuvottelujen käynnistyessä sattumoisin aina työnantajilla on yhtäkkiä laskusuhdanne.

– Emme kuitenkaan ole menossa taantumaan vaan normaaliin. Normaalikin heijastuu maalauspuolella vasta vuoden kahden vuoden päästä.

Elonen muistuttaa siitä, että suurin osa työnantajista on hyviä.

– Teemme työnantajien kanssa yhteistyötä. Työnantajalta voi tulla vihje esimerkiksi kilpailutuksesta, jonka yritys on voittanut sellaiseen alehintaan, ettei millään voi pystyä maksamaan kaikkia maksuja. Sitten käyn tarkastamassa.

Uudellamaalla maalausyritykset ovat pääosin Pintaurakoitsijoiden liiton jäseniä ja hoitavat velvoitteensa. Niissä ei ole ongelma, että työntekijät kuuluvat ammattiliittoon.

– Mutta nyt hyvänä aikana alalle yrittää lyhyen elinkaaren firmoja, joilla usein ulkomaisia työntekijöitä, joita ne käyttävät hyväkseen hakeakseen nopeat voitot. Se vääristää kilpailua ja rehelliset yrittäjät jäävät ilman töitä. Lisäksi niiden aiheuttamista laatupoikkeamista kärsii koko ala.

Ulkomaistenkin työntekijöiden järjestäytymisaste on korkea.

– Hekin hakeutuvat aika nopeasti meidän juttusille. Saamme pääurakoitsijan avulla saatavat maksuun, Elonen sanoo.

Ongelma on kuitenkin niin sanotut kevytyrittäjät.

– Työntekijä saa toimeksiantopaperin ja luulee, että hänellä on työsuhde. Näin aliurakoitsija saa viilattua linssiin pääurakoitsijaakin.

Voi tulla kalliiksi

Halpoihin, usein ammattitaidottomiin yrityksiin toimitsija törmää paljolti pienissä urakoissa, kuten taloyhtiöiden saneerauksissa.

– Se kertoo, että taloyhtiössä ei ole ymmärrystä siitä, miten rakennusala toimii, Elonen sanoo.

– Niissä työntekijät ovat usein alipalkattuja.

Samaan voi törmätä kotiremonteissa.

– Kannattaa muistaa, että halpa ja hyvä eivät kulje käsi kädessä. Kannattaa epäillä, jos tarjous kuulostaa liian hyvältä. Voi lopulta tulla hyvinkin kalliiksi, jos kohdalle sattuu lyhyen elinkaaren yritys, joka ottaa nopeat voitot. Se voi tehdä mittaamatonta vahinkoa, käyttää vääriä aineita ja menetelmiä, tehdä vaikkapa pohjatyöt huonosti.