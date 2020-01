All Over Press

Alfredo Morelos on ensimmäinen Rangersin pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa viidessä peräkkäisessä europelissä lohkovaiheen aikana.

Veikkausliigan viime vuosien kirkkain tähti on pelaaja, joka ei koskaan tulekaan pukemaan päälleen Huuhkajanuttua. HJK:ssa kausilla 2016 ja 2017 ihastuttanut kolumbialaiskärki Alfredo ”Bufalo” Morelos on sinällään vaisuna pidetyn tammikuun siirtoikkunan kuumimpia nimiä koko Euroopassa, vaikka hänen lähtönsä ei ole varmistunut tätä kolumnia kirjoitettaessa.

Skotlannin pääsarjan Glasgow Rangersissa yhdessä Huuhkajien Glen Kamaran kanssa esiintyvä ja omassakin maajoukkueessaan pelannut Morelos on iskenyt kuluneella kaudella kaikkiaan 28 maalia 35 pelissä viime viikonloppuun mennessä.

Tällä hetkellä 24-vuotias kärki liitetään vahvimmin Sevillaan, joka etsii uutta maalintekijää LA Galaxyyn lähteneen Javier Hernandezin korvaajaksi. Toisaalta epävarmemmat lähteet veisivät hänet Newcastleen tai jopa Tottenhamiin Jose Mourinhon alaisuuteen lontoolaisten akuuttia kärkipulaa paikkaamaan.

Bufalon hinta on noussut viime vuosina huikeasti maalitehtailun jatkuttua. Tällä hetkellä brittimediassa liikkuvien tietojen mukaan hänestä maksettaisiin jo 40 miljoonaa euroa, kun helsinkiläiset saivat hänestä vuonna 2017 reilut miljoona euroa siirtosummana. Häntä tosin on Skotlannissa kritisoitu muun muassa siitä, ettei Morelos ole osunut vielä kertaakaan sarjan toista superjoukkuetta Celticia vastaan, ja yhtä lailla kolumbialainen on todellinen kuumakalle. Yksin viime kaudella hän joutui kaikkiaan viisi kertaa ulosajetuksi kentältä.

Viimeisin punainen on vuodenvaihteesta, jolloin Morelos passitettiin ulos toisella keltaisella sukeltamisen jälkeen juuri Celticia vastaan pelatussa Old Firm -derbyssä. Eikä se suinkaan riittänyt, vaan kipakka kolumbialainen näytti yleisön suuntaan vielä kurkunleikkauseleitä ulosajon jälkeen. Taustalla tosin oli ilmeisesti Celticin kannattajien rasistinen huutelu.

Glasgow Rangers onnistui tuossa ottelussa ottamaan 2–1-voiton, joka oli sinisten ensimmäinen Celtic Parkilla sitten vuoden 2010. Tosin tässä välissä Rangers meni vuonna 2012 konkurssiin ottaen vauhtia alasarjoista. Kannattajat eivät kuitenkaan hylänneet seuraa. Elokuussa 2012 Rangers voitti East Stirlingshiren Skotlannin kolmosdivarissa 49 118 ihmisen ollessa Ibroxin lehtereillä, tehden samalla neljänneksi korkeimpien sarjatasojen maailmanennätyksen yleisömäärässä.

Vaikka Moreloksella on varmasti vielä paljon tekemistä henkisellä puolella, on hän toisaalta tehnyt kuusi maalia Eurooppaliigan lohkossa, kun vastaan ovat tulleet Porto, Feyenoord ja Young Boys. Morelos on myös ensimmäinen Rangersin pelaaja, joka on onnistunut tekemään viisi maalia peräkkäisissä europeleissä lohkovaiheen aikana. Räjähdysherkkyydestään huolimatta hän on manageri Steven Gerrardin luottopelaaja.

Moreloksen matka on kulkenut nopeasti Kemin Sauvosaaren kentältä pelatuista matseista Euroopan huippukentille ja omaan maajoukkueeseensa. Veikkausliigan 42 ottelussa hän ehti tekemään 27 maalia. Jää nähtäväksi, missä suursarjassa hän takoo niitä seuraavana.

Vakiorivin ykköskohteessa Liverpool – Southampton kotijoukkue alkaa hiljalleen varmistelemaan mestaruuttaan jo matemaattisestikin. Kloppin joukko osaa kääntää vaikeudetkin voitokseen, ja on vaikeaa kuvitella vieraiden kykenevän kunnon kiusantekoon hyvästä vireestään huolimatta. Rivin varmin ykkönen.

Kohteesta seitsemän Manchester United – Wolverhampton noukitaan puolestaan yllättävä nöyryytyskakkonen. Upeaa kaupallista brändiä kantava kotijoukkue konttaa Ole Gunnar Solskjärin johdolla. Norjalainen ei vain osaa järkevää peluutusta, jonka myötä esimerkiksi ylirasittunut Marcus Rashford meni loukkaantumaan. Vieraat hävisivät juuri Liverpoolille, mutta motivaationa sarjassa toimii mahdollinen paikka eurokentille.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 1.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 1(2), 1(X), 1, 2, 2, 2, 1(X), 2, 1(X), 1(X), 1.