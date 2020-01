Lehtikuva/Saul Loeb

Donald Trump on osoittanut vääräksi ajatelman, jonka mukaan historia toistaa aina itseään kaksi kertaa, ensin tragediana ja sitten farssina.

Trump on toistanut Yhdysvaltain historian huonoimpien presidenttien huonoimmat puolet yhtä aikaa tragediana ja farssina, ja vielä potenssiin korotettuna.

Nyt Trump-show hakee toista tuotantokautta. Tuotantoporras – Yhdysvaltain äänestäjät – ei ole vielä tehnyt tilauspäätöstä, mutta sellainen voi hyvinkin tulla.

Miksi näin on? Onhan Trumpin toiminta jo nähty, eikä kukaan enää voi kuvitella, että Trump olisi presidenttinä asiallisempi kuin ehdokkaana. Trumpin peruskannattajia ei kuitenkaan näytä horjuttavan mikään.

Uskonnollinen oikeisto on yhä Trumpin takana. Sille tärkeintä on se, että Trump on nimittänyt tuomarinvirkoihin konservatiiveja. Trump myös osallistui ensimmäisenä presidenttinä abortinvastaiseen marssiin viime viikolla.

ILMOITUS

Rahapiirejä Trump on hivellyt antamalla varakkaille veronkevennyksiä ja purkamalla sääntelyä.

Yhdysvaltain taloudessa on meneillään hyvä vaihe, mikä voi ajaa kahden vaiheilla horjuvia Trumpin taakse.

Senaatin virkarikosoikeudenkäyntikin voi kääntyä Trumpin eduksi. Hänestä tulee virallisesti syytön. Peruskannattajat ostavat auliisti tarinan, jonka mukaan syyllisiä ovatkin demokraatit, jotka ”yrittivät kumota presidentinvaalien tuloksen”.

Demokraattien esivaalit alkavat ensi viikolla Iowasta. Sekä siellä että viikkoa myöhemmin äänestävässä New Hampshiressa Bernie Sanders on tammikuun jälkipuoliskolla noussut selvään johtoon.

Demokraattien puoluekoneisto ja sitä tukeva liberaali lehdistö tekee kuitenkin parhaansa kampittaakseen Sandersin. Sanders on liian vasemmistolainen, vaikka hänelle sosialismi tarkoittaakin lähinnä pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Kysymys ei liene siitä, että mieluummin Trump kuin Sanders. Avainsana on electability eli mahdollisuus tulla valituksi. Puolue-eliitin mielestä Sanders ei voi voittaa Trumpia, vaan tarvitaan ”maltillinen” ehdokas Joe Biden.

Sandersin kannattajien mielestä vanha käsitys, jonka mukaan vaalit voitetaan keskeltä, ei Trumpin valinnan jälkeen enää päde. He katsovat juuri Sandersilla olevan parhaat mahdollisuudet Trumpin kukistamiseen, koska nyt tarvitaan selvästi erilaista.

Demokraattien hermoilu pelaa Trumpin pussiin. Tammikuussa ensin ehdokkaista toiseksi vasemmistolaisin, Elizabeth Warren, hyökkäsi Sandersia vastaan. Sitten Hillary Clinton väitti, että ”kukaan ei pidä Sandersista”.

Vaalijärjestelmän takia avainosavaltiot ratkaisevat, ja siksi demokraattien pitäisi saada selvä marginaali. Yli kaksi prosenttiyksikköä valtakunnallisesti Hillary Clintonin hyväksi ei viime vaaleissa riittänyt.

Kaiken voi vielä muuttaa Trumpin arvaamattomuus. Ennen marraskuun vaaleja ehtii tapahtua vaikka mitä.