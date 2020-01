Vahvistetuista tapauksista yli puolet on yhä Kiinan Hubein maakunnassa, jossa Wuhanin kaupunki sijaitsee.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston yhteydessä toimiva tutkimuslaitos pitää yllä reaaliaikaisesti päivittyvää tietokantaa ja karttaa koronaviruksen leviämisestä.

Torstaina aamupäivällä tietokanta kertoi varmistettuja tapauksia olevan lähes 7 800, joista yli puolet (noin 4 600 tapausta) Kiinan Hubein maakunnassa. Hubeissa sijaitsee Wuhanin miljoonakaupunki, josta koronaviruksen uskotaan aloittaneen leviämisensä.

Varmistettuja koronaviruksen eli 2019-nCoV -viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia oli samana ajankohtana 170.

Kartasta ja tietokannasta on luettavissa myös vahvistettujen tapausten määrä eri maissa sekä Kiinan maakunnissa. Eniten vahvistettuja tapauksia Kiinan ulkopuolella on Thaimaassa, 14 kappaletta. Mukana on myös Suomessa keskiviikkona vahvistettu tapaus.

Kartassa ei ainakaan toistaiseksi ole vielä ennustetta viruksen tulevasta leviämisestä, mutta sellainen on mahdollisesti tulossa.

Pohjatiedot useista lähteistä

Tietokantaa pitää yllä Yhdysvaltain Baltimoressa toimiva Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE). Tiedot ovat vapaasti ladattavissa.

Tietokannan pohjana olevat tilastotiedot ovat peräisin Maailman terveysjärjestöltä (WHO), Kiinan valtiolliselta terveyskomissiolta ja sen alaisuudessa toimivalta Kiinan tautikeskukselta sekä kiinalaisten terveydenhuollon ammattilaisten Dingxiangyuan-verkostolta.

Lehtikuva/Hector Retamal

Tietoja kerätään myös Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) paikallisista keskuksista, joilla on henkilöstöä Yhdysvaltain lisäksi myös 25 muussa maassa.

CSSE:n apulaisjohtaja Lauren Gardner sanoo Asia Times -nettisivustolla, että Dingxiangyuanilta, CDC-keskuksilta ja mediasta kerätyt paikallistason tiedot ovat tärkeitä, koska niistä saadaan tilannekuvaa nopeammin kuin valtakunnallisista raporteista.

Arviot koronaviruksen todellisesta levinneisyydestä vaihtelevat huomattavasti. Eräiden arvioiden mukaan tapauksia saattaa olla jopa kymmenkertaisesti vahvistettuihin tapauksiin verrattuna, koska oireettomat tai vähäoireiset tapaukset eivät välttämättä tule viranomaisten tietoon.