Lehtikuva/Andreas Solaro

Emilia-Romagnan aluevaalit sunnuntaina ovat ensimmäinen takaisku äärioikeiston Matteo Salvinin voittokululle.

Äärioikeiston Lega-puolueen ehdokas Lucia Borgonzoni ei onnistunut nousemaan Emilia-Romagnan aluehallituksen johtoon huolimatta siitä, että Legan johtaja Matteo Salvini kampanjoi ahkerasti hänen puolestaan.

Demokraattisen puolueen Stefano Bonaccini säilytti paikkansa aluehallinnon johdossa. Hänen takanaan oleva vasemmiston ja keskustan koalitio sai 51,4 prosenttia äänistä, kun Borgonzoni joutui tyytymään 43,7 prosenttiin. Lähes kaikki äänet oli maanantaina puoleenpäivään mennessä laskettu.

Ero kahden pääehdokkaan välillä oli siis selvästi suurempi kuin viimeisten gallupien kertoma 1–2 prosenttiyksikköä.

Viiden tähden liikkeen heikko menestys lisännee puolueen linjariitoja.

Vaalien tärkeydestä kertoi se, äänestysprosentti nousi 68:aan, kun se edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa oli vain 40.

Borgonzonin liittoutumassa oli Legan lisäksi perinnefasistien seuraajapuolue Italian veljet sekä Silvio Berlusconin Forza Italia.

Salvini kampanjoi ahkerasti

Useiden arvioiden mukaan marraskuussa perustetulla sardiiniliikkeellä oli merkittävä vaikutus vaaleihin.

Sardiiniliike perustettiin juuri Emilia-Romagnan pääkaupungissa Bolognassa, josta se on nopeasti levinnyt koko Italiaan. Liike vastustaa vihapuhetta, rasismia ja äärioikeistoa.

Sardiinien tavoitteena on estää Matteo Salvinin nousu Italian johtoon, ja Emilia-Romagnan aluevaalit olivat ensimmäinen koitos liikkeen voimasta.

Salvini kiersi ennen vaaleja ahkerasti Emilia-Romagnaa. Äänestysprosentin kasvusta näkyy, että hän sai aktivoitua omaa kannattajakuntaansa, mutta toisaalta hänen näkyvyytensä saattoi myös muistuttaa vastustajia äänestämisen merkityksestä.

Emilia-Romagna on koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan ollut vasemmiston hallitsema. Oikeistoliittoutuma sai kuitenkin alueella eniten ääniä sekä vuoden 2018 parlamenttivaaleissa että viime vuoden eurovaaleissa.

Vaikka Legan vetämä liittoutuma ei onnistunutkaan Emilia-Romagnan valtaamisessa, se kasvatti ääniosuuttaan 12,9 prosenttiyksikköä. Keskustavasemmiston koalition ääniosuus kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä.

Varoittavana esimerkkinä Emilia-Romagnan vasemmistolle oli toinen vanha vasemmiston linnake Umbria, jonka aluevaaleissa viime lokakuussa oikeiston liittoutuma ehdokkaanaan Legan Donatella Tesei otti selvän voiton.

Oikeisto voitti Calabriassa

Sunnuntaina järjestettiin aluevaalit myös eteläisen Italian Calabriassa. Siellä tulokset menivät päinvastaiseen suuntaan kuin Emilia-Romagnassa.

Oikeistoliittoutuma, jonka yhteisenä ehdokkaana oli Forza Italian Jole Santelli, sai 55,4 prosenttia äänistä, missä oli nousua yli 20 prosenttiyksikköä.

Keskustavasemmiston liittoutuma, ehdokkaanaan sitoutumaton Filippo Callipo, sai vain 30,2 prosenttia.

Viiden tähden liike (M5S) menestyi heikosti molemmissa sunnuntain aluevaaleissa. Calabriassa se sai 7,3 äänistä ja Emilia-Romagnassa alle 4 prosenttia (tappiota siellä lähes 10 prosenttiyksikköä).

Viiden tähden liike oli Italian suosituin puolue maaliskuun 2018 vaaleissa. Sen jälkeen se on pudonnut nykyisiin valtakunnallisiin 15 prosentin lukemiin, kun selvästi suurimmaksi on noussut Salvinin Lega yli 30 prosentin kannatuksella. Demokraattisen puolueen valtakunnallinen kannatus on hieman alle 20 prosenttia.

Viiden tähden liike pulassa

Tappio Emilia-Romagnassa on ensimmäinen takaisku Salvinin pari vuotta jatkuneessa voittokulussa.

Sunnuntain aluevaalit eivät kuitenkaan ole helpotus myöskään Italian hallitukselle, jonka ovat syyskuusta lähtien muodostaneet Demokraattinen puolue ja Viiden tähden liike.

Heikko menestys aluevaaleissa vahvistaa Viiden tähden liikkeessä niiden ääntä, joiden mielestä hallitusyhteistyö vasemmiston kanssa on virhe. Syyskuuhun saakka Viiden tähden liike oli hallituksessa Salvinin kanssa.

Viiden tähden liikkeestä on linjariidan takia eronnut viime kuukausina yli 20 kansanedustajaa. Viiden tähden liikkeen johtaja, Italian ulkoministerinä toimiva Luigi Di Maio erosi viime keskiviikkona puheenjohtajan paikalta.