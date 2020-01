JHL:n pääluottamusmies Jarno Strengell perusteli kirjoituksellaan (KU 17.1.) ammattiliittojen tärkeyttä. Kirjoituksensa lopussa Strengell viittaa Yleinen työttömyyskassa YTK:hon.

YTK on perustettu syksyllä 1991 ja toiminta on alkanut 1992. Palkansaajien työttömyyskassan voi perustaa vain palkansaajat. YTK on perustamisestaan lähtien ollut täysin riippumaton ja itsenäinen toimija, kuten työttömyyskassalaki vaatii.

YTK on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa ja tavoitteemme on tarjota parasta asiakaspalvelua ja osuvaa tukea työelämän käänteisiin. Tässä olemme onnistuneet. Käsittelyaikamme ovat lyhyet, mitattu asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa ja toiminta on tehokasta. Hyvä asiakaskokemus on johtanut siihen, että YTK:n jäsenmäärä on kasvanut vahvasti perustamisestaan lähtien joka vuosi. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 440 000.

Ammattiliitoilla on omat tehtävänsä, joiden suorittamiseksi tarvitaan laaja jäsenistö. Siksi on ymmärrettävää, että ay-liike on huolissaan kohtaamastaan jäsenkadosta. Ratkaisu tähän ei kuitenkaan löydy hakemalla syyllisiä oman toiminnan ulkopuolelta.

YTK ei kilpaile liittojen kanssa jäsenistä. Liitoilla ja työttömyyskassoilla on omat erilliset tehtävänsä, eikä jäsenyys YTK:ssa estä jäsenyyttä liitossa. Toisin päin voi joskus käytännössä olla, mutta se ei johdu YTK:sta.

Suomen tavoite on kaikille yhteinen. Tavoite on, että mahdollisimman moni meistä onnistuisi työelämän käänteissä. Yhteiskunnassa on monia vakiintuneita instituutiota, joiden yhteistyöllä tähän tavoitteeseen päästään. Pidetään siis toisistamme huolta.

Sanna Alamäki

Toimitusjohtaja

Yleinen työttömyyskassa YTK