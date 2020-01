Teollisuusliitto

SAK:n varapuheenjohtajan paikka vapautuu kesäkuussa. Eläkkeelle siirtyvän Matti Huutolan seuraajan etsintä on käynnistynyt.

Karismaattinen ja julkisuuteen avoimesti suuntautuva henkilö on hakusessa, luonnehtii etsijäryhmän puheenjohtaja, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

Matti Huutola jättää varapuheenjohtajan paikkansa seuraavassa SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 1.-3. kesäkuuta.

SAK:n hallituksen vasemmistoryhmä on käynnistänyt Huutolan seuraajan etsinnän perustamalla etsijäryhmän, johon Lehtosen lisäksi kuuluvat Rauno Lehtinen Teollisuusliitosta, Kalle Hyötynen ja Sami Haapakoski JHL:sta, Risto Kalliorinne ja Sasu Haapanen PAMista sekä Pekka Närhinen SEL:sta. Ryhmän teknisenä sihteerinä toimii Timo Katajainen SAK:sta.

Varapuheenjohtajaksi kiinnostuneilla on aikaa 14. helmikuuta saakka ilmoittautua etsijäryhmän sihteerille. Helmikuun lopussa etsijäryhmä kokoontuu ensin keskenään pohtimaan, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun. Maaliskuussa asiaa pohditaan vielä laajemmalla joukolla, eli etsijäryhmän ja hallitusryhmän yhteisessä kokouksessa.

Toukokuussa on sitten määrä päättää edustajistoryhmälle tehtävästä esityksestä. Edustajiston vasemmistoryhmä tekee sitten päätöksensä kesäkuussa edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Ryhmän jäsenet eivät hae

Ryhmään valitut henkilöt eivät Lehtosen mukaan ole tyrkyllä tehtävään. Ryhmä ei Lehtosen mukaan myöskään ole itse kysynyt ketään tehtävään.

– Mutta uskomme, että tehtävä tulee varmasti kiinnostamaan, koska kyse on keskeisestä paikasta suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä.

Lehtonen jatkaa, että tehtävä vaatii osaamista. On tunnettava laajasti ay-liike ja sen historia sekä toimintatavat.

– Ja koska yhteiskunnallinen vaikuttaminen on oleellinen osa prosessia, se pitää hanskata. Ja on oltava hyvin yhteistyökykyinen, sillä meidän liittokenttä on monenlainen ja monipolvinen.

Ensimmäisen kerran SAK:n vasemmistoryhmä on käyttänyt erityistä etsijäryhmää keskusjärjestön varapuheenjohtajan etsinnässä vuonna 2004. Pekka Ahmavaaran seuraajaksi löytyi tuolloin Matti Huutola, joka oli eduskunnasta vuonna 2003 tiputtuaan ehtinyt työskennellä puolisen vuotta toimitsijana vanhassa työpaikassaan Rakennusliiton Lapin aluetoimistossa Rovaniemellä.

– Tämä on todettu yhdenlaiseksi headhunt-

tauksen tavaksi meidän liikkeessä, Lehtonen sanoo.

Hän jatkaa, että koska halutaan löytää paras mahdollinen henkilö koko SAK:n näkökulmasta, SAK-laisten liittojen näkökulmasta ja myös vasemmistoryhmän ykköshenkilö liittojen liitossa, niin liittojen edustajista muodostettu hakijaryhmä sopii hyvin kuvaan.

Keskeinen paikka vaikuttaa

Nyt täytettävänä oleva paikka on Lehtosen mukaan hyvin tärkeä.

– SAK on suurin palkansaajakeskusjärjestö ja on selvää, että SAK puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat merkittäviä yhteiskunnallisen keskustelun osallistujia ja suunnannäyttäjiä. Siinä mielessä pidän tätä tehtävää erittäin merkittävänä. Se on sekä näköalapaikka missä suomalainen ay-liike menee että keskeinen paikka olla vaikuttamassa palkansaajien asemaan tässä yhteiskunnassa.

Lehtonen viittaa meneillään olevaan palkkakierrokseen.

– Vaikka on puhuttu, että tupot ja keskitetyt ovat takanapäin, niin tämä liittokierros, joka on johtanut siihen, että lakkoja on enemmän kuin vuosikymmeniin, osoittaa että tämä ei varmasti ole se tie jota halutaan jatkossa kulkea.