Historiattomuus on poliittisessa liikehdinnässä ja mediassa nyt vahvana. Julkisessa keskustelussa puhutaan sukupolvijaosta, suurista ikäluokista ja uuden vuosituhannen lapsista. Samalla politiikan nelikenttä on typistetty kuvaamaan lähinnä liberaali vs. konservatiivi -akseleita ja materiaalinen politiikka pyyhitty pois. Taloudesta ei puhuta, vaikka se on toiminnan keskiössä. Politiikasta puhutaan ikään kuin olisimme kaikki keski- tai yläluokkaa, ja ikään kuin suurta osaa suomalaisista ei koskisi välitön kamppailu toimeentulosta tai työstä.

Tästä syystä on tärkeää nostaa esille, että politiikkaa ei ole ilman asemoitumista talouteen. Vihreää politiikkaa ei ole olemassa ilman punaista. Tämän ymmärryksen laajentaminen käytäntöön tarvitsee mielikuvitusta ja rohkeutta puhua suoraan.

Tuotantotapamme rakenteet eivät ole sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisia. Tämä tosiasia erottuu kuin elefantti posliinikaupassa – myös vasemmistolaisille. Kapitalististen valtarakenteiden ymmärrys on se, mikä erottaa vasemmiston muusta poliittisesta kentästä. Tämän vision läpilyöminen vaatii johdonmukaista työtä, mielikuvitusta ja rohkeutta.

Päivänpoliittisten kamppailujen rinnalle tarvitsemme laajempaa keskustelua, räväköitä avauksia ja visiointia vasemmistolaisesta vaihtoehdosta. Tästä syystä on harmillista, että poliittinen mielikuvituksemme on jämähtänyt jatkuvaan kamppailuun yksittäisistä reaalipoliittisista kysymyksistä.

Politiikka, joka ei ole ymmärrettävää ei puhuttele. Ja politiikka, joka ei lupaa muutosta tai anna puheiden lisäksi välineitä muuttaa maailmaa, ei liikuta ihmisiä. Siitä tulee velvollisuus ja pienempi paha. Uskon, että vasemmisto menestyy vain rohkealla puheella ja lopettamalla väistelyn. Politiikan tulee liikuttaa ollakseen liike.

ILMOITUS

Sanat ovat politiikan välineitä – ja politiikka, joka muuttaa todellisuutta hallitsee mielikuvituksen sekä tavat puhua.

Entä, kuinka poliittista mielikuvitusta kehitetään? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta toivoisin tästä enemmän keskustelua. Visioikaamme siis!

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.