Lauri Hannus

Mielipide: Ylivelkaantuminen on valtava ongelma

Ylivelkaantuminen ja luottotietojen menettäminen hankaloittavat elämää kokonaisvaltaisesti ja vaikeuttavat myös muiden, vakavampien ongelmien ratkaisemista, sillä velkaantuneen kaikki kapasiteetti menee raha-asioiden murehtimiseen ja päivästä toiseen selviytymiseen. Esimerkiksi suurella osalla lastensuojeluasiakkaiden vanhemmista on taustallaan massiivisia velkaongelmia, jotka vaikeuttavat perheen ja lasten tukemista.

Alkuun pieneltä vaikuttavista veloista voi kasvaa noidankehä, josta pienituloisen on hyvin vaikeaa vapautua. Oikea-aikaisella avulla velkakierre voitaisiin kuitenkin katkaista ennen velkojen päätymistä ulosottoon.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

1) Talous- ja velkaneuvontaan sekä aikuissosiaalityön tapaamisiin on päästävä nopeasti ennen kuin tilanne eskaloituu ja luottoja aletaan maksaa uusilla luotoilla. Nyt jonot palveluihin voivat olla viikkoja, jopa kuukausia, ja sinä aikana korot ja perintäkulut kasaantuvat. Velkaantuneen tilanne voi muuttua parissa kuukaudessa helppohoitoisesta lähes mahdottomaksi hoitaa.

2) Pikavippifirmoille ja perintätoimistoille on asetettava velvollisuus tiedottaa velkomisen yhteydessä asiakasta aktiivisesti Takuusäätiön, talous- ja velkaneuvonnan ja kuntien sosiaalisen luototuksen palveluista.

3) Sosiaalinen luototus on otettava käyttöön kaikissa kunnissa, riittävän suurella maksimisummalla. Palvelusta on aktiivisesti tiedotettava oikealle kohderyhmälle. Tämä asia on onneksi kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta tavoitteen toimeenpanoa täytyy myös seurata.

4) Tiedottamista sosiaali- ja terveydenhuollon maksuvapautusmahdollisuudesta on parannettava ja hakuprosessit on hiottava yksinkertaisiksi.

5) On perustettava positiivinen luottotietorekisteri, jonka avulla velanantajien olisi helpompi arvioida asiakkaansa maksukykyä.

Anni Pihlaja

Helsinki