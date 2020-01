Lehtikuva/Tomi Hirvinen

Kolme miljoonaa asuu alueilla, joissa asuntojen arvo laskee.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni yritti puhaltaa uutta uskoa puolueeseensa puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa torstaina. Hän vakuutti, että epäilyistä huolimatta oli oikea päätös lähteä demarijohtoiseen hallitukseen. Todisteeksi tästä hän luetteli väylärahojen tasokorotuksen, pieni- ja keskituloisten veronkevennykset ja koulutuksen vahvistamisen.

Hän kysyi, olisiko kokoomus ollut näissä asioissa parempi vaihtoehto hallitukseen.

– Oikeisto-oppositio luo toivottomuutta, pelkoa ja näköalattomuutta. Keskustalle ei riitä yhteiskunnan uudistamiseksi pelkät hokemat veronkevennyksistä tai rajojen sulkemisesta.

Keskustan uuden nousun ainespuiksi Kulmuni nosti esiin muun muassa eriytyvän Suomen ja siinä tuloerojen rinnalla tase-erot. Tase-eroissa ei hänen mukaansa ole kysymys valtiovarainministeriössä opitusta kuivakkaasta huumorista.

– Pääoma- ja varallisuuserot eri puolilla Suomea ovat huolestuttavassa kasvussa. On arvioitu, että jopa kolme miljoonaa suomalaista asuisi alueella, jossa asuntojen arvo on laskemaan päin.

Kulmunin mukaan moni suomalainen on huolissaan omistamansa kiinteistön arvosta. Varsinkin harvaan asutulla maaseudulla asuntoa voi olla vaikea saada kaupaksi tai luottoa pankilta uuden rakentamiseenkaan.

Kysymys ei kosketa vain maaseudun ihmisiä, vaan myös kaupungeissa.

– Moni palkansaaja nimittäin käyttää kasvukeskuksissa ison osan tuloistaan asumiseen ja omaan asuntoon kiinni pääseminen voi olla nuorille varsin vaikeaa. Korkeat asumiskustannukset ovat merkittävä köyhyyttä selittävä tekijä. Työn perässä muuttaminen on vaikeaa, jos asuntojen hintaerot kasvavat liiaksi.

Kulmuni sanoi omistamisen mahdollisuuden olevan tärkeä osa suomalaista unelmaa.

– Kasvaviin tase-eroihin onkin lähdettävä etsimään ratkaisua. Me emme vielä tiedä, mitä kaikkea seuraa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti asuntojen arvojen eriytymisestä. Asuntosäästäminen on perinteisesti ollut tärkeä keino vanhuuden turvan varalle. Tästä ilmiöstä tarvitaan lisätietoa, jotta siihen voi yrittää vastata. Asiaa on syytä selvittää. Koko maan elinvoima on tälle paras tae.