Jos sardiiniliike ei pysty estämään äärioikeiston valtaannousua vasemmiston vanhassa linnakkeessa, se on sille kova isku.

Italian Emilia-Romagnassa järjestetään ensi sunnuntaina poikkeuksellisen merkittävät aluevaalit. Niissä on kyse paitsi tämän 4,5 miljoonan asukkaan hallinnasta, myös koko Italian politiikan suunnasta.

Emilia-Romagna on ollut koko sodanjälkeisen ajan vasemmiston hallinnassa. Se oli aikoinaan eurokommunistisen PCI:n (Italian kommunistinen puolue) näyteikkuna, joka tunnettiin hyvästä hallinnosta, sosiaaliturvasta ja joukkoliikenteestä.

PCI:n lakkautettua itsensä on sen perintöä Emilia-Romagnassa jatkanut keskustavasemmistolainen demokraattinen puolue (PD). Aluehallinnon nykyinen presidentti Stefano Bonaccini kuuluu PD:hen.

Vasemmisto on johtanut Emilia-Romagnaa yli 70 vuotta.

Viime vuosina on kuitenkin oikeiston liittoutuma noussut uhkaamaan vasemmistovallan jatkumista Emilia-Romagnassa. Matteo Salvinin äärioikeistolaisen Lega-puolueen kanssa kimpassa ovat perinteisen fasismin seuraajapuolue Italian veljet sekä Silvio Berlusconin Forza Italia.

Oikeiston liittoutuma nousi suurimmaksi Emilia-Romagnassa vuoden 2018 valtakunnallisissa parlamenttivaaleissa. Sama toistui viime toukokuun eurovaaleissa. Viime kesäkuussa oikeisto valtasi ensimmäisen suuren kaupungin Emilia-Romagnassa, kun Legan ehdokas nousi Ferraran johtoon.

Ensi sunnuntain vaaleihin liittoutumat menevät lähes tasoissa. Viimeiset gallupit ennen vaalirauhaa julkistettiin pari viikkoa sitten, ja niissä Bonaccini oli vain 1–2 prosenttiyksikköä edellä oikeistoliittoutuman Lucia Borgonzonia.

Vaikuttaa koko Italiaan

Emilia-Romagnan vaalit ovat koetinkivi myös nopeasti suosioon nousseelle sardiiniliikkeelle. Liike perustettiin juuri Emilia-Romagnassa marraskuussa, päämääränään estää äärioikeiston valtaannousu aluevaaleissa.

Liike on parissa kuukaudessa levinnyt kaikkialle Italiaan, mutta ensimmäiseen vaalitestiin se joutuu synnyinseudullaan.

Sardiiniliike ei ole sitoutunut nimenomaisesti Demokraattiseen puolueeseen, mutta koska sen tavoitteena on pysäyttää Matteo Salvinin ja äärioikeiston voittokulku, se tukee vahvinta vastaehdokasta oikeistoliittoutumalle.

Jos sardiiniliike ei onnistu estämään Legan ehdokkaan Lucia Borgonzonin voittoa, se on sille kova takaisku.

Borgonzonin voitto olisi myös kova isku koko Italian hallituskoalitiolle, jonka syyskuusta lähtien ovat muodostaneet Demokraattinen puolue ja Viiden tähden liike (M5S). Varsin eriparisista osista koostuva koalitio on muutenkin hutera.

Emilia-Romagnan aluevaaleissa PD ja M5S eivät ole liitossa, vaan Viiden tähden liikkeellä on oma ehdokas. Hänen kannatuksensa on kuitenkin vain 6–7 prosentin luokkaa, kun kahden pääehdokkaan suosio on pyörinyt noin 45 prosentin lukemissa.

Emilia-Romagnan vaaleista kerrotaan lisää KU:n Viikkolehden tämän viikon Guardian-jutussa, joka on luettavissa myös KU:n digilehdessä.