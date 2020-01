Vasemmisto-opiskelijat kertovat olevansa samaa mieltä Kokoomusopiskelijoiden kanssa siinä, että opintoaikojen rajaus ei toimi työllistämiskeinona

Opiskelijajärjestöt reagoivat viime viikolla julkisuudessa olleisiin ennakkotietoihin hallituksen työllisyyskeinoista, joita HS esitteli.

Vasemmisto-opiskelijat ilmoittavat olevansa samaa mieltä Kokoomusopiskelijoihin siinä, ettei opintoaikojen rajaus ole toimiva keino lisätä Suomen työllisyyttä. Samalla se on järjestön mielestä toimena epäoikeudenmukainen, sillä se vaikuttaisi ennen kaikkia niihin opiskelijoihin, joilla on jo muutenkin erilaisista syistä haasteita edetä opinnoissaan odotettua tahtia.

”Opiskelijakentällä tiedetään hyvin, että Suomessa suurin opintoja hidastava tekijä on tutkitusti opintojen aikaisen toimeentulon heikko taso”, Vasemmisto-opiskelijat toteavat kannanotossaan.

– On aivan ilmiselvää, ettei opintoaikojen rajaus ole millään tapaa oikea keino ohjata opiskelijoita valmistumaan nopeammin työelämään. Jos tavoite on nopeuttaa valmistumista, on katse käännettävä opintotukeen: sen on riitettävä kattamaan eläminen niin, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti,”Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström muistuttaa.

Lyhytkatseinen idea

Vasemmisto-opiskelijoilla on kuitenkin luottamus siihen, ettei Suomen hallitus ole toteuttamassa näin lyhytkatseista ideaa. Hallituksella on kauden alussa yhdessä sovittu koulutuspoliittinen linja. Näihin reunaehtoihin järjestö odottaa hallituskauden edetessä opiskelijan asemaa parantavia, ei heikentäviä päätöksiä.

– Keskustelu työllistämiskeinoista on aina haastavaa. Ajatusta opintoaikojen rajauksesta on kuitenkin väläytelty vain yhdessä lehtijutussa. Emme anna yhdelle artikkelille liikaa painoarvoa ilman pitävämpiä lähteitä. Toki on tärkeää, että tämänkaltaiset avaukset median suunnalta nostattavat vahvan vastareaktion halki opiskelijakentän. Se kertoo siitä, että opiskelijaliike on aina hereillä ja valmiina pitämään puoliaan, Lemström jatkaa.

Hän jatkaa, että opiskelijaliike odottaa yhä luvattuja korotuksia opintorahaan.

– Opintoaikarajauksen kaltaiset heikennykset opiskelijan asemaan olisivat suuri järkytys nyt, kun suunnan on vihdoin tarkoitus olla päinvastainen.