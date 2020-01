Lehtikuva/Str

Valtapuoluetta kannattavat, omankäden oikeutta harjoittavat joukkiot ovat surmanneet kymmeniä mielenosoittajia.

”Ampukaa maamme petturit”, huusivat Intian lippuihin kääriytyneet Intian hallitsevaa puoluetta Bharatiya Janataa (BJP) kannattavat joukkiot Delhissä. Maanpettureilla he tarkoittivat ihmisiä, jotka osoittavat mieltään joulukuussa voimaan tullutta kansalaisuuslakia vastaan.

Mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä ja pidätetyksi on joutunut pari tuhatta. BJP:n omankäden oikeutta toteuttavien joukkioiden väkivallan kohteeksi valikoituneiden lukumäärää voi vain arvailla. Suuri on myös joukko, johon laki vaikuttaa kielteisesti.

Laki nimeltä Citizenship Amendment Act (CAA) koskee Pakistanista, Afganistanista tai Bangladeshista passitta tulleita ja Intiassa vähintään kuusi vuotta asuneita paperittomia siirtolaisia ja pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan uskonnollisen vainon vuoksi.

Poliisi noudattelee hallituksen linjaa ja kohtelee mielenosoittajia kovakouraisesti.

Jos pakolaiset ovat hinduja, sikhejä, buddhalaisia, jainalaisia, parseja tai kristittyjä, heillä on uuden lain myötä oikeus hakea Intian kansalaisuutta.

Tavoitteena hindujen Intia

Vaikka Pakistanissa, Afganistanissa ja Bangladeshissa vainotaan myös vähemmistöihin kuuluvia muslimeja, kansalaisuuslaki jättää kaikki muslimit ulkopuolelle. Tästä seikasta kumpuaa lain vastustus.

ILMOITUS

Ensinnäkin laki näyttäisi lähinnä sisäpoliittisiin tarpeisiin sorvatulta, sillä Intia on jo osallinen kansainvälisissä pakolaisuutta ja siirtolaisuutta säätelevissä sopimuksissa. Toiseksi se on ristiriidassa Intian perustuslain ja valtion maallisen luonteen kanssa.

Arvostelijoiden mielestä laki onkin vain osa uskonnollis-nationalistisen valtapuolueen pyrkimystä muuttaa Intia Saudi-Arabiaan verrattavaksi uskonnolliseksi valtioksi, Hindu Rashtraksi, jossa vain hinduilla on täydet kansalaisoikeudet.

– He eivät käytä lakia ratkoakseen siirtolaisuuden ongelmia, vaan määritelläkseen, mikä on Intian kansalainen. Tämä on hyytävää, sillä nyt esitetään, etteivät muslimit ole Intian kansalaisia, historioitsija Vijay Prashad sanoo.

Intian hindulaistaminen on BJP:n ideologian ytimessä, Prashad väittää. Maan sisäministeri Amit Shah on jopa puhunut paperittomista Bangladeshista saapuvista muslimisiirtolaisista termiitteinä ja soluttautujina. Lisäksi Shah on uhannut paiskata heidät Bengalinlahteen.

Poliisi ja äärihindut yhteistyössä

Poliisi noudattelee hallituksen linjaa ja kohtelee mielenosoittajia kovakouraisesti. Joukkojen päälle on kylvetty savupommeja ja kyynelkaasua, ja protestoijia on ammuttu hengiltä.

Poliisi on myös käyttänyt mielenosoitusten hajottamisen perusteena brittihallinnon aikanaan itsenäisyystaistelijoita vastaan laatimaa lakia, joka kieltää useamman kuin neljän ihmisen kokoontumiset.

Lakia sovelletaan kokoontujien uskonnollis-poliittisen katsannon mukaan.

– Kun radikaalit Hindutvan kannattajat kokoontuvat, sitä ei pidetä laittomana kokouksena. Koska he kannattavat hallitusta, poliisi jopa suojelee heitä, opiskelija Aatir Arshad sanoo.

Eri puolilla maata poliisi tosin toimii hiukan eri tavoin. Delhissä poliisi on maltillisempi, kun taas Uttar Pradeshissa otteet ovat kovemmat. Joulukuun lopussa Uttar Pradeshin pääministeri uhkasi takavarikoida mielenosoituksiin osallistuvien omaisuutta, korvauksena valtion omaisuudelle tehdystä vahingosta.

– Poliisi ja äärihindujen roistojoukot ovat tunkeutuneet ihmisten koteihin, pahoinpidelleet asukkaat, hajottaneet koko talon ja ryöstäneet ne arvoesineet, joita eivät saaneet rikottua, opiskelija Ahla Khan kertoo.

Kyseenalainen kansalaisrekisteri

Intian hallitus aikoo lisäksi järjestää valtakunnallisen kansalaisrekisterin (National Register of Citizens, NRC) tarkistuksen vuonna 2021.

Päästäkseen rekisteriin kansalaisen on esitettävä todistus kansalaisuudestaan. Jos ihmisellä ei ole esittää tarvittavia dokumentteja, hän muuttuu laittomaksi maahanmuuttajaksi, vaikka olisi asunut Intiassa vuosikymmeniä tai koko ikänsä.

Kun Assamin osavaltiossa 2013–2015 toteutettiin paikallinen kansalaisrekisterin tarkistus, lähes kahdelta miljoonalta asukkaalta puuttui riittävä dokumentaatio. Suurin osa heistä oli muslimeja, joita nyt uhkaa siirto keskitysleireihin.

– Tämä ei ole toteuttamiskelpoista politiikkaa. Ei ole käytännössä mahdollista karkottaa maasta 200 miljoonaa muslimia. Intian muslimit sentään muodostavat yhdessä maailman kahdeksanneksi suurimman kansakunnan, Prashad sanoo.

Englanninkielinen versio