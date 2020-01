Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Ihmisoikeusloukkausten vastustaminen ei ole antisemitismiä.”

Vasemmistonuoret vaatii Suomea lopettamaan asekaupan israelilaisten aseyhtiöiden kanssa. Asia nousi jälleen julkiseen keskusteluun maanantaina, kun vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula otettiin kiinni osana aktivistiryhmää Israelissa. Ryhmän tavoitteena oli kiinnittää huomiota alueen tilanteeseen.

Samalla aktivistit pyrkivät teollaan vastustamaan asekauppoja Israelin kanssa.

Vasemmistonuoret tukee Kontulan esittämiä vaatimuksia.

– Israelin valtion harjoittama miehitys ja pitkään jatkunut rodullisen ylivallan politiikka eivät ansaitse tukea Suomelta ja EU:lta aseteollisen yhteistyön muodossa. Systemaattinen sorto johtaa systemaattiseen kuolemaan, ja jatkuvasta kansainvälisten lakien rikkomisesta on voitava määrätä sanktioita muun muassa rajoittamalla asehankintoja suoraan, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Israelin ja Egyptin vuodesta 2007 lähtien saartamalla Gazan kaistalla vallitsee vakava humanitaarinen ja sosioekonominen kriisi. Useiden ihmisoikeusjärjestöjen mukaan saarto on kansainvälisen oikeuden vastainen.

”Gaza on ulkoilmavankila”



Vasemmistonuoret puhuu Israelin palestiinalaisia kohtaan harjoittamasta apartheid-politiikasta, josta huolimatta Suomi käy asekauppaa Israelin kanssa.

Järjestön mukaan Gaza on ulkoilmavankila, jonka asukkailla on puute esimerkiksi puhtaan veden, ruuan ja lääkkeiden kaltaisista perusoikeuksista. Alueen kahdesta miljoonasta asukkaasta noin puolet on alaikäisiä.

”Aktivistiryhmien suora toiminta osoittaa, että asioiden muuttaminen alkaa epäkohtien esille tuomisesta.”

”Kansalaisrohkeutta ja suoraa toimintaa tarvitaan, sillä viranhaltijoiden kabineteissa ei saada aikaan tarvittavaa muutosta. Israelin valtion palestiinalaisia kohtaan tekemiin ihmisoikeusrikkomuksiin olisi korkea aika puuttua nyt myös valtiotasolla. Konkreettinen askel Suomelta on lopettaa asehankinnat israelilaisilta aseyhtiöiltä”, Vasemmistonuoret toteaa.