Timo Korhonen / All Over Press

Lauri näyttelee iskelmätähteä Johanna Vuoksenmaan uudessa elokuvassa.

Vasta eilen toimittaja Kai Hirvasnoro kirjoitti naisten vahvasta noususta valkokankaille. Hirvasnoro kaipasi kuitenkin naisten rillumareitä.

Ehkei ihan rillumareitä ole luvassa, mutta ainakin odotukset asettuvat korkealle, kun ohjaajan puikoissa on Johanna Vuoksenmaa ja pääosassa karismaattinen ja monissa liemissä kypsynyt Hannele Lauri.

70 on vain numero -elokuvassa Lauri näyttelee ensimmäistä kertaa kokoillan elokuvan pääroolia.

Elokuva on kunnianosoitus suomalaisille naisartisteille.

Lauri odottaa kuvauksia innolla:

– Aiemmat pääroolini olen jakanut osana ryhmää. Tämä on ensimmäinen pitkä elokuva, jossa näyttelen yksin pääroolia. On jännittävää ja upeaa päästä tekemään moniulotteista roolia, joita on naisille ja varsinkin meille teräsleideille niin harvoin tarjolla.

70 on vain numero kertoo suositun iskelmälaulaja Seija Kuulan kasvutarinan. Vaikka jumalattaret eivät täytä vuosia, tuo rakkaus eteen asioita, joissa ikä onkin voimavara eikä rasite.

ILMOITUS

Tarina on fiktiivinen, mutta elokuva on myös kunnianosoitus suomalaisille naisartisteille ja siinä kuullaan useita koko kansan rakastamia hittejä.

Elokuva kuvataan Laurin synnyinkaupungissa Tampereella kuluvan vuoden maaliskuussa ja kesällä.

Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa vastaa myös käsikirjoituksesta.

– Olen aivan tolkuttoman innoissani siitä, että vihdoinkin pääsen tekemään komediatrilogiani viimeisen osan ja vieläpä Hannele Laurin kanssa. Teemat ovat isoja, tähdet ovat isoja ja tässä leffassa avataan tunnehanat niin naurun kuin toivottavasti myös itkunkin puolelta täysille!

Ihmissuhteita lämpimällä huumorilla kuvaavan sarjan aiemmat elokuvat 21 tapaa pilata avioliitto ja Viikossa aikuiseksi ovat saaneet yhteensä yli 500.000 katsojaa elokuvateattereissa. Televisioon Vuoksenmaa on ohjannut mm. sarjat Ex-onnelliset, Klikkaa mua ja Tahdon asia.

Elokuvan tuottaa Dionysos Films Oy ja mukana ovat Suomen elokuvasäätiö, Yleisradio, Tampereen kaupunki ja Film Tampere.