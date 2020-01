Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tästäkin näyttää tulleen uusi normaali: osa kansanedustajista levittää emävaleita kannattajilleen. Osa tekee sen tietoisesti, osa kertoo toisen käden tietoja niitä itse tarkistamatta. Media tarkastaa osan väitteistä ja kertoo, mistä todella on kyse. Vahinko on kuitenkin jo tapahtunut.

Esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsäsen 7 500 Twitter-seuraajaa on yhä siinä käsityksessä, että helsinkiläisessä koulussa joulujuhla korvattiin kulttuurijuhlalla, jossa kerrottiin Muhammedin noususta taivaaseen. Asia on selvitetty ja Räsäsen väite todistettu vääräksi. Hän pitää kuitenkin kiinni tarinastaan, koska osa läsnäolijoista oli kokenut niin.

Samaan aikaan Räsäsen satuilun kanssa osa perussuomalaisten kansaedustajista hyökkäsi historiantutkija Oula Silvennoista vastaan. Kyse ei ollut erimielisyydestä Silvennoisen tekeillä olevan holokausti-tutkimuksen sisällöstä, vaan suoraan henkilöön menevästä hyökkäyksestä.

Kansanedustajien trollailu tapahtuu sosiaalisessa mediassa, jossa he voivat syöttää omia totuuksiaan suoraan kannattajilleen. Tämä on eurooppalaisen äärioikeiston tapa toimia. Propagandalla nostatetaan tunteita ja masinoidaan hyökkäyksiä vihollisiksi miellettyjä henkilöitä kohtaan. Tarkoitus on vaientaa.

Tässä on myös onnistuttu. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kyselyt kertovat, että tutkijat kokevat halventamista ja solvaamista, mustamaalaamista ja suoria uhkauksia. Osa tutkijoista onkin väistynyt julkisuudesta.

ILMOITUS

”Tiede jää vain tieteentekijöiden väliseksi, mikäli tutkijat eivät voi kertoa tutkimustuloksistaan ja niihin perustuvista tiedepohjaista näkemyksistään ilman pelkoa”, kirjoitti Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola viime viikonvaihteessa.

Hän kertoi olevansa järkyttynyt ja harmissaan siitä, miten tieteen vähättely ja tutkijoiden mustamaalaaminen on otettu politiikan aseeksi.

Kansanedustajilta edellytetään vakaata ja arvokasta käyttäytymistä. Puhemies Matti Vanhasen on muistutettava tästä painokkaasti, kun uudet valtiopäivät avataan helmikuun alussa.

kai.hirvasnoro@kansanuutiset.fi