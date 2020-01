Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kommentti: Naishenkinen rillumarei meiltä vielä puuttuu. Laila Kinnusen elämässä olisi valmis tarina.

Vuodesta 2020 taitaa tulla läpimurtovuosi, jona naisista kertovat tarinat tulevat ryskyen suomalaiseen elokuvaan. Vihdoinkin. Miehisistä sankareista ja antisankareista kertovia tarinoita on riittänyt Matti Nykäsestä, Juiceen ja viimeksi Kari Tapioon. Naisista kulttuurin tai viihteen parista pitkän elokuvan aiheeksi on tähän mennessä kelvannut vain kirjailija Hella Wuolijoki.

Vuosi alkoi Pamela Tolan elokuvalla Teräsleidit – roadmoviella, jossa hurmaavat Seela Sella, Leena Uotila ja Saara Pakkasvirta karauttavat baanalle. Elokuvasta tuli katsojamenestys. Torstaina kerrottiin, että se rikkoi 100 000 katsojan rajan vajaassa kahdessa viikossa. 3.1. ensi-iltaan tullut elokuva oli lisäksi siitä harvinainen tapaus, että se keräsi enemmän katsojia toisena viikonloppunaan kuin ensimmäisenä.

Ohjaaja Pamela Tola on kertonut palautevyöryn ja lukuisien viestien kertovan, kuinka Teräsleidit on yhdistänyt erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä yhteisen elämyksen pariin, niin ilon kokemisen kuin elämän pohtimisen merkeissä.

– Minulle tämä huikea katsojamäärä on ennen kaikkea osoitus siitä, ettei Teräsleidit katso ikää tai sukupuolta, vaan elokuvan tarjoama tunnemaailma on meille kaikille yhteinen ja siksi niin moni on elokuvasta innostunut. Siitä iloitsen isosti. Tämä on myös osoitus siitä, että tarvitsemme lisää eri ikäisten ja näköisten ihmisten tarinoita

Vaikuttava Helene



Seuraavaksi ensi-iltaan tulee perjantaina 17.1. Antti J. Jokisen ohjaama Helene, josta on tulossa ainakin arvostelumenestys.

ILMOITUS

Elokuva kertoo taidemaalari Helene Schjerfbeckistä ja hänen suhteestaan kriitikko ja kirjailija Einar Reuteriin. Pääosia esittävät Laura Birn ja Johannes Holopainen.

”Jokisen ohjauksessa on hillittyä pelkistyneisyyttä ja nautittavaa kestoa – hiljaisuus puhuu paikoin varsin vaikuttavasti”, Kansan Uutisten kriitikko Harri-Ilmari Moilanen kirjoittaa elokuvasta.

Lehtikuva/Mikko Stig

Tove Janssonista syyskuussa



Torstaina julkistettiin 25. syyskuuta ensi-iltaan tuleva Tove Jansson -elokuva Tove. Pääroolin tekee Alma Pöysti. Teatteriohjaaja Vivica Bandleria näyttelee Krista Kosonen, joka on mukana myös Helenessä. Janssonin avopuolisoa, SKDL:n eduskuntaryhmään kuulunutta kansanedustaja Atos Wirtasta esittää Shanti Roney. Virtanen oli muumien Nuuskamuikkusen esikuva.

Tove-elokuva sijoittuu filmiyhtiön tiedotteen mukaan ”1940–50-lukujen taitteen graafiseen, jazzintäyteiseen Helsinkiin”. Taidetta ja vapautta tärkeimpinä pitävä Tove Jansson oli tällöin 30–40-vuotias.

– Keskitymme kunnianhimoiseen ja määrätietoiseen nuoreen taidemaalariin, joka alkaa saada taulujen sijaan tunnustusta muumeista. Tämä ristiveto muumien ja taidemaalariuden välillä kiinnostaa minua kovasti. Samoin Toven tasapainoilu kipeiden rakkaussuhteiden kanssa – kuinka säilyttää työn vaatima itsenäisyys ja vapaus, ja silti pitää kiinni rakastamastaan ihmisestä, kuvailee elokuvan ohjaaja Zaida Bergroth.

Elokuvasta tulee ruotsinkielinen. Bergroth tavoittelee mahdollisimman rosoista, energistä ja intiimiä otetta.

Tove Janssonin syntymäpäivänä 9.8. avautuu elokuvan ympärille rakentuva Tovefest- tapahtuma, joka sijoittuu Helsingin Keskuskadulle kaksikerroksiseen Box by Posti -tilaan, jonka alakertaan avataan Pop up Muumimuseo.

Naisten rillumarei puuttuu vielä



Hella Wuolijoki, Helene Schjerfbeck, Tove Jansson ja Minna Canth, josta myös on Ylen mukaan tekeillä elokuvakäsikirjoitus. Kaikki ovat elokuvansa ansainneet, mutta missä ovat naisiset vastineet populaarikulttuurin rakastetuille hahmoille?

Ensimmäisenä tulee mieleen laulaja Laila Kinnunen, jonka traaginen elämä on kuin tehty jatkeeksi Irwinistä ja Juicesta tehdyille elämäkertaelokuville. Lumoavasti laulanut Kinnunen oli tähti 1950- ja 1960-luvulla, ja myös Suomen ensimmäinen euroviisuedustaja vuonna 1961 iskelmäklassikon aseman saaneella laulululla Valoa ikkunassa.

1960-luvun puolivälin jälkeen hänen uransa kääntyi alamäkeen. Alkoholisoitunut ja erakoitunut entinen tähti kuoli vain 60-vuotiaana Heinävedellä.

Seppo Parkkisen Kinnusesta kertova musikaalinäytelmä tuli ensi iltaan Kajaanin kaupunginteatterissa viime syksynä ja sitä esitetään myös kevätkaudella. Tarinalla olisi jo pohja valmiina.