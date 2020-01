Lehtikuva/Teemu Salonen

Ymmärrän työnantajien ärtymyksen, toimitusjohtaja sanoo.

Ay-jäsenmaksun perintä työnantajan toimesta on noussut yhdeksi kuumaksi perunaksi meneillään olevissa työmarkkinakiistoissa. Teknologiateollisuus ilmoitti maanantaina, että sen jäsenyritykset pidättäytyvät toistaiseksi Ammattiliitto Pron ay-jäsenmaksujen perinnästä ja tulouttamisesta. Tämä on vastatoimi Pron ilmoittamalle lakolle, joka on alkamassa teknologiateollisuudessa 27.1.

– Päätös jäsenmaksuperinnän jäädyttämisestä perustuu lakosta ja lakonuhasta aiheutuviin menetyksiin. Jäsenmaksuilla rahoitetaan myös uhkaamassa olevaa laajaa työtaistelua, eikä työantaja voi olla tukemassa tällaista toimintaa jäsenmaksuperinnällä, neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi perusteli.

Suomen Yrittäjien torstaina julkistaman gallupin mukaan valtaosa yrittäjistä – 73 prosenttia – on sitä mieltä, ettei ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen perintä ole työnantajien tehtävä. Vain yhdeksän prosenttia yrittäjistä katsoo, että se kuuluu työnantajille.

Yrittäjägallupiin haastateltiin yli tuhat yrittäjää.

Mitä suurempi yritys, sitä vähemmän jäsenmaksuja halutaan periä.

– Ay-maksujen perintä on historiallinen jäänne, josta on päästävä eroon. Sitä saattoi ymmärtää tilipussien aikakaudella, mutta nykyisin jokainen halukas voi maksaa vaivatta kännykällään maksunsa, jos haluaa, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan ay-liike haluaa pitää kiinni jäsenmaksuperinnästä, koska se pelkää, että siitä luopuminen kiihdyttäisi jäsenmäärän laskua.

– Läpinäkyvyys on tässäkin paikallaan.

– Ymmärrän työnantajien ärtymyksen. Ensin yritys kerää rahaa liitoille, ja kohta liitto ilmoittaa, että mennään lakkoon, ja lakkovahdit ovat portilla. Ei ole ihme, että moni pitää ay-jäsenmaksujen perintää epäreiluna.

Gallupin mukaan valtaosa yrittäjistä kannattaa myös tukilakkojen ja poliittisten lakkojen sääntelyn kiristämistä.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kehotti eilen Ammattiliitto Prota viemään Teknologiateollisuuden päätöksen työtuomioistuimeen.