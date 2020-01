Lehtikuva/Mahmud Turkia

Turkki käyttää syyrilaisia sijaissotilaita osallistuessaan Libyan sisällissotaan.

Turkki ryhtyi kolme viikkoa sitten lähettämään syyrialaisten kapinallisryhmien sotilaita Tripoliin taistelemaan Libyan hallituksen joukkojen rinnalla, kertoi brittilehti Guardian keskiviikkona.

Ensimmäinen kolmestasadasta Syyrian kansallisen armeijan (SNA) sotilaasta koostuva ryhmä lähetettiin 24. joulukuuta, ja toinen 350 miehen ryhmä viisi päivää myöhemmin. Heidät on Guardianin tietojen mukaan sijoitettu etulinjaan Libyan pääkaupungin Tripolin itäpuolelle.

Toissa viikonloppuna siirrettiin 1 350 syyrialaista kapinallissotilasta rajan yli Turkin puolelle. Guardianin mukaan osa heistä on jo lennätetty Libyaan, osa on vielä Turkin eteläosassa sijaitsevilla koulutusleireillä.

Syyrialaisille on luvattu puolen vuoden komennuksesta Turkin kansalaisuus.

SNA:n sotilaiden lisäksi mukana on Syyrian islamistisista ryhmistä kootun Sham-legioonan jäseniä.

Luvattu Turkin kansalaisuus

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lupasi joulukuussa lähettää joukkoja auttamaan YK:n tunnustaman, pääministeri Fayez al-Sharrajin johtaman Libyan hallituksen joukkoja.

Turkin parlamentti hyväksyi joukkojen lähettämisen 2. tammikuuta. Turkin omia sotilaita on Guardianin mukaan kuitenkin lähetetty vasta 35, ja he toimivat koulutustehtävissä.

Libyan itäosassa valtaa pitävä sotapäällikkö Khalifa Haftar ryhtyi huhtikuussa etenemään kohti Tripolia. Haftarin joukot ovat päässeet jo lähelle pääkaupunkia, mutta eivät ole toistaiseksi onnistuneet valtaamaan sitä.

Turkki käytti omien sotilaisdensa sijasta etupäässä Syyrian kapinallisjoukkojen sotilaita myös lokakuisessa operaatiossaan, jossa se valtasi alueita Pohjois-Syyriassa. Turkin puolesta toimivia kapinallissotilaita on syytetty ihmisoikeusrikkomuksista, muun muassa siviilien teloituksista.

Guardianin mukaan Libyaan lähetetyt syyrialaiset ovat muodollisesti tehneet puolen vuoden sopimukset suoraan Syyrian hallituksen kautta, ei siis Turkin armeijan kanssa.

Syyrialaisille maksetaan 2 000 dollarin kuukausipalkkaa, mikä on 30–40 kertaa enemmän kuin mitä heille on Syyriassa. Lisäksi heille on luvattu Turkin kansalaisuus ja haavoittumisen sattuessa terveydenhoito. Ainakin neljä syyrialaista on Guardianin mukaan jo kaatunut Libyassa.

Some-lipsahdus

Syyrialaisten läsnäolo Libyassa paljastui jo joulukuun puolella sosiaaliseen mediaan menneen postauksen kautta, mutta kaikki eivät pitäneet sitä silloin uskottavana. Nyt sijainnin paljastavat postaukset on tiettävästi kielletty.

Libyan sisällissota on synnyttänyt erikoisia kuvioita. YK:n tunnustamaa hallitusta tukevat Turkin lisäksi Italia ja Qatar. Haftarin ystäviä ovat Egypti, Ranska, Venäjä, Jordania ja Arabiemiraatit.

Guardian kertoi joulukuussa, että Haftarin tueksi on Benghaziin saapunut 3 000 sudanilaista sotilasta. Lisäksi Haftarin tukena on noin 600 venäläistä palkkasotilasta.

Käyttämällä syyrialaisia sijaissotilaita Turkki voi välttää suorat yhteenotot omien sotilaidensa ja venäläisten palkkasotilaiden välillä.