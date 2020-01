Lehtikuva/Robyn Beck

Kampanjaväen hermot kiristyvät, kun ensimmäisiin esivaaleihin on enää kolme viikkoa.

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevista Bernie Sandersia ja Elizabeth Warrenia pidetään vasemmistolaisimpina. He ovat korostaneet olevansa ystäviä ja luvanneet välttää toistensa kimppuun käymistä.

Sopimus on pitänyt tähän saakka, mutta nyt siihen on ilmestynyt ensimmäinen särö, ainakin mikäli CNN:n maanantaina julkaisemaan juttuun on uskominen.

Sanders ja Warren sopivat yhteisistä pelisäännöistä joulukuussa 2018 järjestetyssä tapaamisessa. CNN:n mukaan Sanders olisi tuolloin sanonut Warrenille, ettei nainen voi voittaa Donald Trumpia presidentinvaaleissa.

Gallupien kolmen kärki on Biden, Sanders ja Warren.

CNN mainitsee lähteekseen ”kaksi henkilöä, joiden kanssa Warren puhui pian tapaamisen jälkeen sekä kaksi muuta henkilöä, jotka tietävät tapaamisesta”.

Ehdokkaiden kommentit

Sanders kiisti CNN:n päivitetyssä versiossa väitteen ”naurettavana” ja syytti Warrenin kampanjahenkilöstöä valehtelusta. Hänen mukaansa joulukuun 2018 tapaaminen oli kahdenkeskinen eikä siinä ollut avustajia läsnä.

Oman kertomansa mukaan Sanders oli tapaamisessa sanonut, että Trump on seksisti, rasisti ja valehtelija, joka käyttää aseenaan kaikkea mitä voi.

”Uskonko, että nainen voi voittaa vuonna 2020? Totta kai! Löihän Hillary Clinton Donald Trumpin 3 miljoonalla äänellä vuonna 2016”, jatkoi Sanders. Clinton sai valtakunnallisesti enemmän ääniä, vaikka hävisikin valitsijamiesten määrässä.

Warren sen sijaan ei omassa lausunnossaan suoranaisesti kiistänyt CNN:n väitettä.

”Keskustelimme muun muassa siitä, mitä tapahtuu, jos demokraatit nimittävät naisen ehdokkaaksi. Minä ajattelin, että nainen voi voittaa, hän oli eri mieltä. Minua ei kiinnosta keskustella enempää tästä yksityisestä tapaamisesta, koska minulla ja Berniellä on paljon enemmän yhteistä kuin erilaiset arviomme”, sanoi Warren.

Ohjeet vapaaehtoisille

Kampanjoissa alkavat hermot kiristyä, kun ensimmäisiin esivaaleihin on enää kolme viikkoa aikaa.

Demokraattien ehdokkaita punnitaan ensimmäisen kerran Iowan vaalikokouksissa 3. helmikuuta; 11. helmikuuta ovat vuorossa esivaalit New Hampshiressa.

Viime lauantaina julkaisi Politico-verkkolehti jutun, jonka mukaan Sandersin kampanjaväki on ohjeistanut Iowan vapaaehtoisia vähättelemään Warrenin merkitystä.

Politicon mukaan vapaaehtoisia on neuvottu sanomaan Sandersin ja Warrenin välillä empiville äänestäjille, että ”Warrenin suosio rajoittuu korkeasti koulutettuihin, hyvin toimeentuleviin ihmisiin, jotka joka tapauksessa äänestäisivät demokraatteja, eikä hän toisi uusia kannattajia demokraateille”.

Sanders kommentoi tätä sanomalla, että molempien kampanjassa on satoja työntekijöitä, jotka ”joskus sanovat sellaista mitä ei pitäisi”.

Warren kommentoi sanomalla olevansa ”pettynyt kuullessaan, että Bernie lähettää vapaaehtoisensa haukkumaan minua”.

Biden yhä kärjessä

Yhdysvaltain liberaalin lehdistön valtavirta korostaa herkästi erimielisyyksiä Sandersin ja Warrenin välillä, koska se näkisi mieluiten Joe Bidenin demokraattien presidenttiehdokkaana. Liberaalin median mukaan Sanders ja Warren ovat liian radikaaleja voittamaan Trumpin, kun taas Biden ”maltillisena” pystyisi siihen.

Valtakunnallisissa gallupeissa Biden on edelleen ykkönen. Sanders on noussut takaisin kakkoseksi sen jälkeen kun syksyllä saatu sydänkohtaus notkahdutti hänen kannatustaan.

Warren oli syksyllä kakkonen ja lokakuussa lähes Bidenin lukemissa. Tämän jälkeen Warrenin suosio on heikentynyt, mutta hän on edelleen selvästi kolmantena.

Ehdokaslista lyhentynyt

Ensimmäisissä esivaaleissa valitaan vain pieni määrä valitsijamiehiä, mutta niillä on suuri merkitys kampanjoille.

Iowan osavaltiossa Sanders, Biden ja Pete Buttigieg ovat osapuilleen tasoissa, jokainen reilun 20 prosentin kannatuksella. Warren on heistä muutaman prosenttiyksikön jäljessä.

New Hampshiressa Bidenin, Sandersin ja Warrenin tilanne on suunnilleen sama, mutta Buttigieg on heistä kaikista perässä.

Demokraattien kärkiehdokkaat kohtaavat tiistaina illalla väittelyssä Iowan osavaltion pääkaupungissa Des Moinesissa. Sanders ja Warren joutuvat varmasti kommentoimaan väitettyjä erimielisyyksiään.

Alun perin pitkälti yli kahdenkymmenen ollut vakavasti otettavan ehdokkaan joukko on kutistunut kahteentoista. Edellä mainitun neljän takana olevien kannatus on kuitenkin enintään viiden prosentin luokkaa.

Viimeksi leikin jättivät kesken Cary Booker ja Julián Castro.