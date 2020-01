Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Länsimaissa huomattavan osan niin sanotusta riippumattomasta mediasta omistaa rikkain promille. Sanan ”riippumaton” merkityskin on epäselvä. Julkisesta keskustelusta saa käsityksen, että media on sitä riippumattomampi, mitä pienemmän joukon määräysvallassa se on. Vaikkapa The Washington Post on siten erityisen riippumaton, koska sen omistaa yksin Jeff Bezos.

Suomessa määräysvalta esimerkiksi Sanomassa, Alma Mediassa ja Turun Sanomissa on muutamalla superrikkaalla perheellä (Herlin, Seppälä, Reenpää, Ketonen). Tämä heijastuu niiden hallituksiin, jotka edustavat omistajia. Kävin läpi Sanoman ja Alma Media hallitukset. Niiden jäsenet kuuluvat lähes poikkeuksetta suurituloisimpaan promilleen (vuosiansio yli 300 000 euroa), todennäköisesti myös rikkaimpaan promilleen, mutta sitä on nykyään lähes mahdoton selvittää.

Pelkästään sillä, kerrotaanko asia suurin otsikoin ja laajasti vai pienin otsikoin ja lyhyesti tai toistetaanko asiaa moneen kertaan vai kerrotaanko se vain kerran tai ei ollenkaan, voi vaikuttaa. Tärkeintä on toki, missä sävyssä ja millä painotuksilla erityisesti yhteiskunnalliset asiat esitetään. Nykyään myös kolumnisteilla on suuri vaikutus.

Suurten mediatalojen ohella Suomessa on lukuisia pienempiä oikeistolaisia medioita. Lisäksi meillä toimii useita ulkomaisten superrikkaiden omistamia tv-kanavia. Keskustalla on vähäistä vaikutusta lähinnä Maaseudun Tulevaisuuden ja Keskisuomalaisen kautta. Sen sijaan vasemmistolaisten Kansan Uutisten ja Demarin kuten muittenkin puoluelehtien vaikutus on häviävän pieni. Niitä lukevat vain jo ennestään vannoutuneet kannattajat. Yle voisi toimia tasapainottavana tekijänä. Siihenhän Ylessä on joskus pyrittykin, mutta sitä ei oikeisto sulattanut. Nyt kun Yle on ollut kymmenkunta vuotta kokoomuslaisten ohjauksessa, se vain pahentaa tilannetta.

Median puolueettomuus ja monipuolisuus on harha. Se, että se itse vakuuttaa ja näyttelee olevansa puolueeton ja tekee sen todella taitavasti, ei muuta asiaa. Mielestäni median yksipuolisuus on vakava ongelma. Se on ehkä yksi syy perussuomalaisten menestykseen. Ihmiset tuntevat sisimmässään, että jokin on pielessä, mutta ”riippumaton” media huolehtii siitä, että vasemmistoa ei nähdä ratkaisuna.

Mikko Aura

Ylöjärvi