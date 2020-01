Libanonin leirit



Wawel on palestiinalaisleiri, joka sijaitsee itäisessä Libanonissa, Baalbekin kaupungissa. Leiri on perustettu 1948 entiselle Ranskan armeijan kasarmialueelle. Leirissä asuu alle 9 000 ihmistä.

Nahr El Bared on palestiinalaisleiri, joka sijaitsee Pohjois-Libanonissa, lähellä Tripolin kaupunkia. Leiri on perustettu vuonna 1950. Asukkaita on noin 25 000.

Libanonissa on kaikkiaan kaksitoista palestiinalaisleiriä ja noin 250 000 palestiinalaista. Beit Atfal Assumoudin (BAS) sosiaalityöntekijöitä toimii kymmenessä leirissä.

Suomalaisjärjestöt Arabikansojen ystävyysseura ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu tukevat BAS:n sosiaalityötä Libanonissa esimerkiksi kummiohjelmien kautta.