Julkishallinto on tottunut perinteisesti tasapainottamaan budjettinsa kestämättömillä ja helppotöisillä veron korotuksilla, yritysmaailmassa käytetty keino ja vaihtoehto, tuottavuuden kehitys on jäänyt vähemmälle. Monissa kunnanvaltuustoissakin ylen helposti turvaudutaan tuhoisaan ja yksinkertaiseen korotustemppuun, se vie kunnan lopulta kriisivaiheeseen. Tiukka valtuusto sen sijaan vaatii kuntaorganisaation tuottavuuden kehitystä veronkorotusten sijaan ja se on sen velvollisuuskin veronmaksajia kohtaan.

Parhaillaan on menossa suurenluokan vääntö Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä: kun kunnat eivät hyväksy kuuden prosentin korotusta hintoihin, ne ovat varautuneet kolmeen prosenttiin, joka sekin on jälleen viesti löysiin palkankorotuksiin keväällä. Samanaikaisesti uusi johtaja tuoreessa (Terve 2/2019) lehdessä kertoo, että Tays on Suomen tuottavin yliopistosairaala, tähän vähän ristiriitaiseen viestiin me haluaisimme kuitenkin uskoa, emmekä talousjohtajan kuuteen korotusprosenttiin.

Maallikko ei osaa ottaa kantaa, miten metsäteollisuuden hyvä tuottavuuskehitys yksityiskohtaisesti rakentuu, tiedämme kuitenkin siihen vaikuttavan innovaatioiden tukeminen, automaation käyttöönotto ja palkkamaltti, samat komponentit ovat julkishallinnon saatavilla, jos vain uudistetaan vanhoja käytäntöjä ja innostetaan henkilöstöä kekseliäisyyteen ja aloitteellisuuteen oman työympäristön suhteen.

Esko Järvenpää

Jämsä