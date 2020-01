Idlibin maakunnassa yhdeksän lasta on tapettu kuluvan vuoden ensimmäisen viikon aikana. Ankara talvisää pahentaa samalla väkivaltaisuuksista kärsivien perheiden tilannetta.

Pelastakaa Lapset -järjestön sekä sen kumppanijärjestö Hurras Networkin mukaan 36 lasta on tapettu siitä lähtien kun taistelut kiihtyivät Idlibin alueella joulukuussa 2019. Väkivalta on lisäksi ajanut liikkeelle lähes 300 000 ihmistä, tyhjentäen joitakin alueen suurimmista kaupungeista.

– Uhrien lukumäärä Idlibissä kasvaa edelleen. Monille kyse voi olla vain numeroista, mutta perheilleen he ovat rakastettuja lapsia. Heidät on tapettu julmassa konfliktissa, joka ei säästä ketään

– Kumppanimme Hurras Network dokumentoi perusteellisesti kaikki kuolemantapaukset ja luvut ovat varovaisia. Ei ole hyväksyttävissä, että lapsi tapetaan joka päivä, sanoo Sonia Khush, joka johtaa Pelastakaa Lasten Syyrian avustustoimia.

Ihmiset hakevat nyt suojaa moskeijoista, tyhjillään olevista varastoista sekä kanaloista.

Jäätävän kylmä ja sateinen sää lisää lasten ja perheiden kärsimyksiä. Idlibin kaupungissa sadat ihmiset ovat majoittuneet kaduille. Heillä ei ole paikkaa, minne mennä, sen jälkeen kuin ilmapommitukset ja taistelut ajoivat Maarat Al Numanin kaupungin ja tämän lähitienoon väestön pakosalle.

Olosuhteet leireillä vaikeat

Ihmiset hakevat nyt suojaa moskeijoista, tyhjillään olevista varastoista sekä kanaloista. Olosuhteet ovat myös vaikeat kodeistaan paenneiden leireillä. Luoteis-Syyriassa kahdellatoista leirillä on tulvinut viime viikkojen aikana. Myös polttoainepula pahentaa olosuhteita.

– Uuden vuoden käynnistyessä tuhannet perheet yrittävät paeta väkivaltaa. He eivät tiedä minne mennä, ja paetessaan he kykenevät ottamaan mukaansa vain sen verran omaisuutta, kuin jaksavat kantaa. Monille tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun he ovat tässä tilanteessa, toteaa Khush.

Idlibin maakunta on viimeinen laajempi alue Syyriassa, joka on kapinallisten hallussa. Venäjän tukemat Syyrian armeijan joukot kiihdyttivät pommituksia ja taisteluja Idlibissä joulukuussa.