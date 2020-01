Lehtikuva/Saeed Khan

Kommentti: Perussuomalaiset jatkaa politiikan hiljaisina päivinä tieteen vastaista kampanjaansa.

Tammikuu on politiikassa hiljaista aikaa, kun eduskunta on pitkällä joulutauolla. Siksi se on hyvää aikaa kaikenlaisille poliittisille avauksille. Näkyvyyttä saa sellaisellekin, mikä muulloin menee uutisvirran ohi.

Muissa puolueissa ollaan unessa, mutta perussuomalaiset tekevät hartiavoimin työtä vahvistaakseen kannattajiensa ennakkoluuloja ja siis omaa kannatustaan. Tällä viikolla teemana on tieteen vastaisuus.

Heti loppiaisen jälkeen maanantaina eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio hyökkäsi yliopistojen tutkijoita vastaan ja leimaamalla tarkemmin määrittelemättömästi tieteellisen tutkimuksen propagandaksi.

Myöhään keskiviikkona puheenjohtaja Jussi Halla-aho ryhtyi Australian metsäpalojen asiantuntijaksi ja kiisti niiden johtuvan ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutoksen sijaan Australian metsäpalot johtuvat Halla-ahon mukaan siitä, että metsiä ei hoideta harvennushakkuilla, eikä niissä ole metsätaloutta palvelevaa metsätieverkostoa estämässä palojen leviämistä. Suomessa juuri metsätalous on käytännössä lopettanut metsäpalot.

Huolen Australian metsäpaloista Halla-aho nimeää ”ilmastohörhöilyksi”.

Halla-ahon sanoma kantaa. Facebook-julkaisulla on 4 800 tykkäystä ja 606 jakoa. Kommenteissa sitä toki myös kritisoidaan. Twitterissä tykkäyksiä on 1 700 ja uudelleen twiittauksia 228.

Twitterissä Halla-ahon viestiä säestää perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin, joka esittää salaliittoteorian:

”200 ihmistä on jäänyt kiinni palojen sytyttämisestä. On todennäköistä, että sytyttäjiä on satoja enemmän. Kuinka monella on poliittinen motiivi?”

”Tämä ei ole hörhöilyä”



Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen vastasi Halla-aholle viiltävästi Twitterissä:

1. Metsäpaloriski kasvaa kuivuuden myötä. Lämpö edesauttaa.

2. Australiassa on ollut kuivin ja lämpimin ja vuosi 120 vuoteen.

3. Ilmastonmuutoksella on osuus näihin ennätyksiin.

4. Tämä ei ole hörhöilyä. — Ari Laaksonen (@AriJLaaksonen) January 8, 2020

Australialainen metsäekologian tutkija Sue Baker sai kanadalaiselta kollegaltaan kysymyksen, poikkeavatko nykyiset metsäpalot luonnollisesta vaihtelusta. Bakerin mukaan ilmastonmuutos on nykyisen kriisin takana.

Are the Australian bushfires caused by climate change? THREAD. A Canadian colleague emailed to ask if the Australian wildfires are “burning outside the natural range of variability?” There are good arguments that climate change is a strong driver of the current crisis. 1/19 — Sue Baker (@Forest_Sue) January 8, 2020

Jatkuvan kuuman sään takia metsät palavat tänä ja jo viime kesänä poikkeuksellisen pitkään. Aiemmin lämpötilan vaihtelu on hillinnyt niitä. Kuumuus on myös lisännyt salamointia ilman sadetta, joka sytyttää paloja. Australiassa on tänä kesänä mitattu lähes 50 asteen ennätyslämpötiloja.

Palokausi alkaa nykyään normaalia aiemmin ja jatkuu jopa Australian talvella. Paloja heikentävät kevät ja syksy ovat lyhentyneet. Normaalisti Australian pahimmat metsäpalot tapahtuvat helmikuussa. Nyt ne ovat jatkuneet jo kuukausia ja tilanne voi edelleen pahentua.

Bakerin koko vastaus kollegalleen löytyy hänen twiittiketjustaan.

Faktoilla ei ole enää merkitystä



Voi olla, että Halla-ahokin tietää kaiken tämän. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, mikä on totta ja mikä ei. Tärkeintä on, että näin se koetaan. Ja Halla-aho sai yhdellä lyhyellä provosoinnillaan tuhannet kannattajansa levittämään edelleen viestiä, jossa ilmastonmuutoksen vastustaminen ja hörhöily kuuluvat yhteen. Sehän on puolueen viesti muutenkin.

Tämäkin kirjoitus olisi todennäköisesti kannattanut vain jättää kirjoittamatta, koska kaikki mitä perussuomalaisista kirjoitetaan, tuntuu satavan puolueen laariin. Normaalisti poliittiseen journalismiin kuuluva puolueiden kantojen kriittinen tarkastelu ei perussuomalaisten kohdalla toimi. Heillä on oma todellisuutensa ja sen vahvistaminen oli tietysti Halla-ahon tämänkin kertaisen kirjoituksen motiivi.