IPS/Busani Bafana

YK:n ruoka- ja maatalousvirasto FAO on käynnistänyt maailmanlaajuisen kampanjan armeijamato-nimellä tunnetun Spodoptera frugiperda -yökkösen torjumiseksi. Vuosien 2020–22 aikana järjestö sijoittaa 450 miljoonaa euroa toimiin, joilla pyritään estämään tuholaisen leviäminen.

Alkujaan Amerikan mantereilla kehittyneen yökkösen toukan lempiruokaa on maissi, mutta sille kelpaavat myös riisi, sokeriruoko, vihannekset, puuvilla ja niin edespäin – madon ruokalistalla on yli 80 kasvilajia. Vuonna 2018 sen arvioitiin tuhonneen Afrikassa jopa 17,7 miljoonaa tonnia maissia eli 40 prosenttia vuotuisesta sadosta.

Kun armeijamato on jonnekin asettunut, sen poisjuuriminen on lähes mahdotonta ja leviämisen estäminen erittäin vaikeaa. Aikuinen yökkönen voi lentää satoja kilometrejä. Länsi-Afrikkaan se saapui vain nelisen vuotta sitten, mutta jo nyt se on levittäytynyt koko mantereelle ja jatkanut matkaansa aina Intiaan ja Kiinaan asti. Eurooppa voi olla vuorossa seuravana.