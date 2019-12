Lehtikuva/Pierre-Philippe Marcou

Sydämen asioita -kirja kuvaa erään ruotsalaisperheen elämää ennen kuin sen esikoistyttärestä tulee maailmankuulu ilmastoaktivisti ja monien esikuva.

Kirja ei herätä toivoa, mutta se herättää haluan toimia.

Teoksen kirjoittajaksi on nimetty koko Greta Thunbergin perhe, mutta kertojana ja näkökulmahenkilönä toimii äiti Malena Ernman, joka on Ruotsissa erittäin tunnettu, urallaan omalaatuisiakin polkuja kulkenut oopperalaulaja.

Kirja kertoo perheestä, joka käsittelee omaa kriisiään ryhtymällä taistoon ilmastonmuutosta vastaan. Tositarina kulkee lasten onnellisista varhaisvuosista molempien tyttärien sairastumiseen ja sitä seuraavaan ilmastoherätykseen.

Perhe käsittelee omaa kriisiään ryhtymällä taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.

Gretan huoli ympäristöstä saa koko perheen, myös aiemmin maailman oopperalavoja kiertäneen Malenan, luopumaan lentämisestä ja hankkimaan sähköauton.

Greta, joka huonovointisimmallaan oli lähes mykkä ja syömätön, puhuu nyt miljoonille ilmastoliikkeen kärkihahmona ja pitää Aspergerin oireyhtymäänsä supervoimana.

Kirjassa kulkevat alaotsikkonsa mukaisesti limittäin perheen ja maapallon tarinat, mikä tekee lukukokemuksesta hieman merkillisen.

Toisaalta saan hyvin yksityiskohtaista ja intiimiä tietoa kahden ruotsalaistytön (ja myös yhden äidin) terveydestä ja diagnooseista, toisaalta hapet keuhkoista lyövää vyörytystä ilmastokriisistä, pakolaisista, lajien kadosta ja poliitikkojen ja talouselämän passiivisuudesta kriisin edessä.

Olisi lukijalle selkeämpää, jos keskityttäisiin vain ilmastopolitiikkaan tai Gretaan, mutta toisaalta: juuri näin elämä menee. Ilmastokriisi ei asetu omaan lokeroonsa, vaan tunkeutuu arkeen ja kaikkialle.

Kirja koostuu lyhyistä luvuista; kohtauksista. Niissä kuvataan vanhempien raastavaa kamppailua oireilevien lastensa puolesta ja koko perheen kamppailua maapallon vuoksi. Teos on pirstaleinen, kiukkuinen, epätoivoinen, syyllistäväkin. Kuulostaa kauhealta, mutta ei ole.

”Tämä kirja käsittelee ilmastoa ja sen kuuluukin olla ikävää. Saavat luvan kestää”, toteaa Greta.

Kirja saa minusta esiin tädin. Luettuani kuvauksia Gretan hengenvaarallisesta syömishäiriöstä, seuraan huolestuneena uutiskuvista ja Gretan omilta sosiaalisen median kanavilta hänen yhä pienemmäksi käyvää hahmoaan.

Pohdin onko oikein, että lasten sairauskertomuksista tehdään näin julkiset. Toivottavasti ja ehkäpä on, jos se edistää ilmastotyötä.

Sydämen asioita kertoo Malena Ernmanin sanoin ”loppuun palaneista ihmisistä loppuun palaneella planeetalla”. Toivoa se ei herätä, mutta kiukkua kyllä, ja halun toimia.

Sen tuotot ohjataan Gretan ja tämän siskon Beatan toiveesta kahdeksan eri kansalaisjärjestön työhön.

Kirjan suomenkielinen laitos on päivitetty versio elokuussa 2018 julkaistusta alkuperäisteoksesta. Koululakon aloitusta koskevat kuvaukset on lisätty laajennettuun laitokseen.

Ensimmäisessä versiossa kannessa oli vielä perheen äidin, oopperalaulaja Malena Ernmanin kasvokuva. Päivitettyyn on nostettu Greta, jonka hahmo letitettyine hiuksineen lienee nyt yksi maailman tunnetuimmista.

Kirjan loppuun on koottu liitteeksi Greta Thunbergin puheita, joita hän on pitänyt eri puolilla maailmaa loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Mukana on esimerkiksi puhe Helsingin ilmastomarssilta. Se päättyy näin:

”Me lapset emme pysty tulevaisuudessa enää perumaan sitä, mitä te teette nyt. —

Joten olkaa kilttejä ja käsitelkää ilmastokriisiä sinä akuuttina kriisinä, joka se on, ja antakaa meille tulevaisuus.

Meidän henkemme on teidän käsissänne.”

Beata & Malena Ernman, Greta & Svante Thunberg: Sydämen asioita. Perhe ja planeetta kriisissä. Tammi 2019. 326 sivua.