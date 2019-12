Lehtikuva/Cristina Quicler

Jos maailman johtajista ei siihen ole, täytyy 16-vuotiaan ruotsalaistytön näyttää mallia sille, mitä on johtajuus.

Harva ihminen on kohonnut niin nopeasti kautta maailman tunnetuksi henkilöksi kuin koululainen Greta Thunberg, joka tammikuun 3. päivänä täyttää vasta 17 vuotta.

Thunberg aloitti elokuussa 2018 Ruotsin valtiopäivätalon edessä koululakon ilmaston puolesta. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän oli jo puhumassa YK:n ilmastokokouksessa Katowicessa.

Hän sai mukaansa nuoria ympäri maailman. Viime maaliskuussa ilmastolakkoihin osallistui yli miljoona ihmistä. Syyskuussa maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa oli mukana jo neljä miljoonaa ihmistä.

Alhaisen pilkan kohde

Harva ihminen on myöskään joutunut yhtä alhaisen ja tympeän pilkan, vihan ja vähättelyn kohteeksi kuin Greta Thunberg.

Argentiinalainen toimittaja Sandra Russo kirjoitti keväällä, että Thunbergista on tullut ensimmäinen ”globaalin simputuksen” uhri. Tämä oli puoli vuotta ennen kuin maailman mahtavimman poliittisen viran haltija Donald Trump katsoi asiakseen irvailla Thunbergille.

ILMOITUS

Thunberg ei kuitenkaan ole suostunut uhrin osaan.

Kun Trump vinoili Thunbergin ”näyttävän hyvin onnelliselta nuorelta tytöltä, joka odottaa loistavaa ja suurenmoista tulevaisuutta”, Thunberg liitti lauseen omaan esittelyynsä Twitterissä.

Trumpin pilkkaan sisältyy ajatus, ettei Greta Thunbergia muka tarvitse ottaa vakavasti, koska hän on nuori tyttö. Moni voisi kyllä pitää Thunbergia huomattavasti kypsempänä kuin Trumpia.

Greta Thunbergilla on oikeus olla vakava ja vihainen.

Nuoruudella vihjataan lisäksi tietämättömyyteen. Thunberg näyttää kyllä tietävän enemmän kuin monet arvostelijansa, joiden tieteelliset näkemykset ovat joltain aikaisemmalta vuosisadalta. Thunberg ei ole väittänytkään tietävänsä kaikkea, mutta luottavansa tieteeseen.

Ilkeimmillään Thunbergin panettelu kohdistuu hänen autismiinsa. Hän ei ole mitenkään salaillut Aspergerin syndroomaansa, mutta pilkkaajat rinnastavat sen mielenvikaisuuteen.

Realismin ääni

Thunbergista levitetään salaliittoteorioita, joiden mukaan hän on vain sätkynukke, jonka takana on ”pimeitä voimia”. Hänestä on tehty poliittinen hyökkäyskohde. Ilmastokriisin vähättely on erityisesti tänä vuonna noussut rasismin rinnalle äärioikeiston globaalin identiteettipolitiikan ainesosaksi.

On totta, että Thunberg on nyt myös muodissa. Moni silmäätekevä haluaa paistatella hänen loisteessaan.

Mieleen tulee toinen nuori tyttö, Malala Yousafzai, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon 2014. Kun maailman julkisuus siirtyi muualle, taisi hänen ajamansa tyttöjen koulutuskin unohtua. Ehkäpä Greta Thunbergille ei kuitenkaan käy samalla tavalla, koska juuri tänä vuonna ilmastokriisi näyttää iskeneen todella tajuntaan.

Thunbergiin kohdistuva negatiivinen julkisuus kertoo siitä, että hänen toiminnallaan on vaikutusta.

Toisin kuin poliitikkojen, Greta Thunbergin ei tarvitse miettiä sitä, miten asiat junaillaan läpi. Hänellä on oikeus olla vakava ja vihainen, sillä hänen viestinsä YK:n yleiskokoukselle oli realismia: ”Kuinka te kehtaatte! Olemme joukkosukupuuton äärellä, mutta te puhutte vain rahasta ja kerrotte satuja ikuisesta talouskasvusta. Kuinka te kehtaatte!”