Arkistosarjassa julkaisemme yhden ulkomaan jutun kuluneen vuoden jokaiselta kuukaudelta. Tämä juttu julkaistu 2.4.2019. Euroopassa toimivilla Yhdysvaltain äärikonservatiivisilla uskonnollisilla järjestöillä on kytkentöjä Donald Trumpin hallitukseen.

Yhdysvaltain äärikonservatiivinen uskonnollinen oikeisto on kymmenen viime vuoden aikana käyttänyt vähintään 50 miljoonaa dollaria (45 miljoonaa euroa) pimeää rahaa vaikuttamistyöhön Euroopassa.

Nettisivusto openDemocracyn viime viikolla julkaiseman selvityksen mukaan rahoitus on ollut viime vuosina kasvussa, ja yhä enemmän siitä on mennyt Euroopan poliittiselle äärioikeistolle.

Yhdysvaltain uskonnollisen oikeiston järjestöt ovat rahoittaneet Euroopassa myös lobbausta ja ”perhearvojen” puolesta käytyä kampanjointia aborttia, seksuaalivalistusta ja homoseksuaaleja vastaan.

Uskonnollinen oikeisto ja Euroopan äärioikeisto kokoontuivat viime viikonloppuna Veronassa.

Monilla järjestöistä on kytkentöjä presidentti Donald Trumpin hallitukseen sekä hänen entiseen strategiapäällikköönsä Steve Bannoniin.

Useilla näistä järjestöistä on myös yhteys maailmanlaajuisesti toimivaan World Congress of Families -järjestöön (WCF), joka järjesti viime viikonloppuna suuren äärioikeistolaisten poliittisten liikkeiden ja äärikonservatiivien kokouksen Italian Veronassa.

Kysely europarlamentaarikoilta

Osa selvityksessä esiin tulleista järjestöistä tunnetaan aiemmasta rahoituksestaan abortinvastaisille kampanjoille Latinalaisessa Amerikassa sekä pyrkimyksille homoseksuaalisuuden kriminalisoimiseksi Afrikan maissa.

Vaikuttamistyö Euroopassa on jäänyt tähän saakka vähemmälle huomiolle. Suoraan EU:n elimiin kohdistuneen lobbauksen lisäksi järjestöt ovat rahoittaneet lakimiehiä, jotka ovat haastaneet eurooppalaisissa oikeusistuimissa syrjintää ja vihapuhetta suitsivia lakeja.

Ainakin Tšekissä ja Romaniassa järjestöt ovat tukeneet lgbt-oikeuksia vastaan järjestettyjä kampanjoita. Ne ovat myös rahoittaneet abortinvastaisia kampanjoita ainakin Espanjassa ja Italiassa.

Viime viikon torstaina yli 40 europarlamentaarikkoa pyysi EU:n perusoikeuksista vastaavaa komissaaria Frans Timmermansia kiireellisesti selvittämään ”Yhdysvaltain kristittyjen fundamentalistien” vaikutusta ennen europarlamentin vaaleja toukokuussa.

Kirjeen allekirjoittajat kuuluvat sosiaalidemokraattien S&D -ryhmään, vasemmiston GUE/NGL-ryhmään, vihreisiin ja keskustaliberaalien ALDE-ryhmään. He vaativat toimia Euroopan demokratian suojelemiseksi ”katalaa ulkopuolista vaikutusta vastaan”.

Todellinen summa lienee suurempi

OpenDemocracyn tekemä selvitys pohjautuu runsaan kymmenen konservatiivisen yhdysvaltalaisen järjestön julkisten tilitietojen analysointiin. Järjestöt ovat rekisteröityneet voittoa tavoittelemattomiksi järjestöiksi, ja sen vuoksi niiden on Yhdysvaltain julkisuuslain perusteella kerrottava joitakin tietoja ulkomaisesta toiminnastaan.

Laki ei kuitenkaan vaadi järjestöjä paljastamaan omia rahoittajiaan, ulkomaisen rahoituksen saajia eikä yksityiskohtia rahoittamastaan toiminnasta.

Kirkoiksi rekisteröityneiden uskonnollisten yhteisöjen ei tarvitse esittää julkisuuslain vaatimia tietoja.

Vuoden 2018 tiedot eivät vielä ole saatavilla.

Näistä syistä openDemocracyn nettisivuilla todetaan, että arvio 50 miljoonasta dollarista lienee alakanttiin.

Grahamin perillinen

Eniten rahaa on openDemocracyn selvityksen mukaan käyttänyt Billy Graham Evangelistic Association, 23 miljoonaa dollaria vuosien 2008–2014 välillä. Vuoden 2014 jälkeisiä tietoja ei ole tutkimukseen saatu.

Lehtikuva/Saul Loeb

Järjestöä johtaa evankelista Billy Grahamin poika Franklin Graham, jonka mukaan islam on paha ja vastenmielinen uskonto. Tasa-arvoinen avioliitto on Grahamin mielestä Saatanan juoni. Donald Trump taas on uskonnon puolustaja.

Järjestöllä on toimistot Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa.

Äskettäin Graham kävi Moskovassa, jossa hän tapasi muun muassa duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin. Volodin on Yhdysvaltain pakotelistalla, mutta Graham kertoi saaneensa matkalle varapresidentti Mike Pencen siunauksen.

Järjestö harjoittaa myös niin sanottua ”ambulanssien seuraamista” eli lähettää pikavauhtia evankelistoja terrori-iskujen ja suuronnettomuuksien tapahtumapaikoille Euroopassa.

Oikeusistuimissa vaikuttamista

Suuriin rahoittajiin kuuluvat myös Alliance Defending Freedom (ADF) ja American Center for Law and Justice (ACLJ). Yhteensä ne ovat käyttäneet Euroopassa yli 20 miljoonaa dollaria.

Ne eivät paljasta rahoittajiaan, mutta median tutkimusten mukaan ADF:n rahoittajiin kuuluvat ainakin Trumpin hallituksen opetusministeri Betsy DeVos ja palkkasoturifirma Blackwaterin perustaja Erik Prince. Järjestöllä on toimistot Belgiassa, Britanniassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Ranskassa.

ADF on erikoistunut oikeusistuimien kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen. Se esimerkiksi on rahoittanut saksalaisen Klaus Annenin puolustusta. Annen joutui oikeuteen rinnastettuaan abortin holokaustiin.

ADF tekee yhteistyötä ranskalaisen La Manif Pour Tous -järjestön kanssa, jolla on yhteys Marine Le Penin äärioikeistolaiseen puolueeseen.

ACLJ:n perustaja oli evankelista Pat Robertson. Myös ACLJ on erikoistunut oikeudelliseen vaikuttamiseen. Sillä on toimisto Ranskan Strasbourgissa, ja se on puuttunut lukuisiin Strasbourgissa toimivan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä olleisiin tapauksiin.

Järjestön johtajiin kuuluu Jay Sekulow, joka on Trumpin tärkeimpiä lakimiehiä.

Äärioikeiston kokoontumisajot

Viittä selvityksen kohteena olleista järjestöistä yhdistää World Congress of Families (WCF). WCF on järjestänyt Euroopassa useita suuria konservatiivisten uskonnollisten johtajien ja oikeistopopulististen poliitikkojen konferensseja.

Viikonloppuna Veronassa pidetyn WCF:n kokouksen suojelijana oli Italian äärioikeistolaisen Lega-puolueen johtaja, sisäministeri Matteo Salvini. Mukana olivat myös uusfasistiset Forza Nuova ja Casa Pound -puolueet.

Toissa vuonna Budapestissa järjestetyn konferenssin avasi Unkarin pääministeri Viktor Orbán.

Venäjällä WCF:n yhteistyökumppaneihin kuuluu äärikonservatiivinen oligarkki, monarkisti Konstantin Malofejev.

Espanjassa WCF:llä on kytkentä nousussa olevaan äärioikeiston Vox-puolueeseen.

Kochin veljekset mukana

Myös useat pienemmät Yhdysvaltain uskonnollisen oikeiston järjestöt toimivat Euroopassa. Niihin kuuluvat muun muassa Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. Sen rahoittajiin kuuluvat openDemocracyn mukaan Kochin miljardööriveljekset, jotka ovat olleet rahoittamassa myös Teekutsuliikettä ja muita konservatiivien hankkeita.

Samoin eurooppalaista toimintaa rahoittaa äärikatolisen Tradition, Family and Property -järjestön (TFP) Yhdysvaltain haara. OpenDemocracyn selvityksen mukaan se olisi rahoittanut Puolan hallituspuolueen PiS:n ajatushautomoa.

Useiden pienempien järjestöjen rahoituksesta openDemocracy ei saanut selkoa.

OpenDemocracyn tärkeimpiin omiin rahoittajiin kuuluu George Sorosin Open Society Foundation. Soros on jatkuvasti äärioikeiston ja erityisesti Unkarin Orbánin hampaissa.