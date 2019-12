Lehtikuva/Dominique Faget

Sukupuolten tasa-arvon suurin vihollinen Euroopassa on nouseva oikeistopopulismi ja kansallismielisyys. Naisten määrä on kasvanut Euroopan parlamentissa, mutta niin on oikeistopopulistienkin.

Viime kevään vaalien jälkeen EU-parlamentissa on reilu 40 prosenttia naisia. Naiset ovat ottaneet paikkansa EU-parlamentissa. Silti he poliitikkoina kokevat vähättelyä ja suoranaista vihamielisyyttä.

Brysselissä meppejä haastatelleen sukupuolten tutkimuksen professorin Johanna Kantolan mukaan vanhat sukupuolten tasa-arvoa vastustavat argumentit ovat uudessa populistisessa paketissa. Oikeistopopulistit torjuvat tasa-arvon ja leimaavat vähemmistöjen ongelmat ajanhukaksi ja sukupuolivöyhötykseksi. Äärimmillään väitetään, ettei sukupuolten tasa-arvo kuulu EU:lle.

Feministit leimataan raivopäisiksi, fanaattisiksi ja uskonnon vastaisiksi, kiteyttää viime keväänä europarlamenttiin valittu meppi Silvia Modig (vas.). Parlamentissa viljellään seksististä, rasistista, homo- ja transfobistista kieltä ja tyyliä.

Naisiin kohdistuva väkivalta on iso ongelma EU-maissa. Näin totesivat vasemmistonaisten seminaarissa marraskuussa puhuneet Kantola ja Modig. Naisten ja seksuaalivähemmistöjen kohtelu on erityisen arveluttavaa Itä-Euroopan maissa.

Puolassa liian liberaalin kasvatuksen tulkitaan tuottavan pedofiliaa. Seksuaalivähemmistöt ja ehkäisy ovat arveluttavia puheenaiheita. Aborttia vastustetaan laajasti uskonnollisin perustein.

Naisten oikeudet synnyttävät selkäydintasolla vihaa. Tuorein esimerkki tästä on Viron sisäministerin, oikeistopopulistista Ekre-puoluetta edustava Mart Helmen pääministeri Sanna Marinia (sd.) ”myyjätytöksi” pilkkaavat puheet.

Hänen hampaisiinsa joutui koko hallitus. Vain siksi, että puolueidensa johtoon demokraattisesti valítut puheenjohtajat ovat naisia ja sen myötä ministereitä.