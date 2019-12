Suomalaisessa dekkarissa on nyt laatua, leveyttä ja moni-ilmeisyyttä niin, että perinteinen poliisiromaani on vähemmistössä. Onneksi niitä vielä tekee muun muassa Christian Rönnbacka.

Porvooseen sijoittuva Antti Hautalehto -sarja on vanha kunnon komisariovetoinen tutkintaryhmän kuvaus ilman sen kummempia psykologisia sivukoukkuja. Monista kaltaisistaan Hautalehdon erottaa hyvä parisuhde ja mutkaton mieli.

Sarja on ollut kovin epätasainen ja nyt ilmestyneessä Majakassa on välityön makua. Tarinan käynnistely vie kolmasosan kirjasta ja loppu on läpijuoksua. Murha ja sen motiivi on perinteinen, mikä olisi vaihteeksi aivan kelpo luettavaa, jos teos olisi edes pikkuisen jännittävä.

Christian Rönnbacka: Majakka. CrimeTime 2019. 300 sivua.