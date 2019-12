Ja tapahtui niinä päivinä, että eduskunnalta kävi käsky, että kaikki valtakunta oli verolle pantava. Lukuun ottamatta suuryrityksiä tai pääomatuloilla eläviä tai ketään, jolla on tili veroparatiisissa.

Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Sipiliuksen eiku Rinniuksen eiku Mariniuksen ollessa Suomen pääministerinä.

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin Mariakin lähti Syyriasta, Aleppon kaupungista, ylös Eurooppaan, Suomen joulukaupunkiin, jonka nimi on Turku, hän kun oli suomalaista huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Joosefin, kihlattunsa, kanssa, jolle oli raskaana. Matkalla Joosef kuitenkin kuoli pommihyökkäyksessä ja Maria joutui vankileirille.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.

Kun käskynhaltija Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Suomi hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet sosiaaliseen mediaan ja kyseli heiltä, missä tämä terroristi ja partalapsi oli syntyvä ja oliko vauva mahdollisesti turvallisuusuhka.

Niinpä eräät toimittajat lankesivat Herodeksen eteen ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja kritiikitöntä julkisuutta.

Silloin Herodes innostui kovin ja sanoi, että ketään lapsia ei saa päästää Suomeen. Ja hänen kannattajansa toistivat nuo sanat. He olivat näet sitä mieltä, ettei verollepano tai muutkaan lait nyt sittenkään olleet niin tärkeitä. Toiset sanoivat, että pojan voisi ottaa, jos Maria jäisi vankileirille. Kolmannet, jotka eivät kannattaneet Herodesta, olisivat halunneet tarjota sijan Suomesta molemmille, mitä he joutuivat moneen kertaan selittelemään Herodeksen kannattajille, joiden mielestä poika oli todella vaarallinen.

Tällä aikaa Maria synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska Herodeksen vuoksi heille ei ollut sijaa Suomessa.

Valtioneuvoston linnassa oli paimenia vartioimassa yöllä hallituskriisejään.

Niin heidän edessään seisoi YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen hiilineutraali enkeli, ja YK:n kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

Mutta hiilineutraali enkeli sanoi heille:

– Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen al-Holista seimessä makaamassa.

Ja kun hiilineutraali enkeli oli mennyt paimenten luota, niin nämä puhuivat toisillensa:

– Menkäämme nyt al-Holiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä YK meille ilmoitti.

Ja he menivät kiiruhtaen, sopivat kurdien kanssa leirille pääsemisestä aseistettujen vartijoiden suojelemina ja löysivät Marian ja lapsen, joka makasi seimessä. Lapsella oli ripuli ja kuume, sillä oli kylmä ja puhtaasta vedestä oli pula.

Ja kun paimenet tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille:

– On aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu.

Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.

Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ne tarjosivat hänelle suurta lohtua, sillä paimenet olivat lähteneet ja hän oli edelleen al-Holin vankileirillä.

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.