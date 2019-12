Antti Yrjönen

Pääluottamusmies Marjo Justenin mukaan voittoon tarvittiin muun muassa paikka hankkeen valmisteluelimessä, jäsenten luottamus ja paljon vaikuttamista.

Rauman kaupungin suunnitelma ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistamisesta kaatui kaupunginvaltuustossa marraskuussa.

JHL:n pääluottamusmies Marjo Justen aloitti taistelun suunnitelman kaatamisesta jo kesäkuussa.

– Kiitos kaikille, jotka tekivät työtä liitossa, paikallisessa yhdistyksessä, työntekijöiden parissa ja paikallisen Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä.

Marjo Justenin mukaan voittoon tarvittiin paikka hankkeen valmisteluelimessä, faktatiedot, jäsenten luottamus ja paljon vaikuttamista niin kaupunkilaisten kuin valtuutettujenkin parissa.

Tietoa heti

alkumetreillä

”Vahva ja vakaa Rauma” -talousohjelman vuosille 2019–2022 ruoka- ja puhtauspalveluita koskevat tehostamistoimenpiteet tarkoittivat käytännössä toimintojen ulkoistamista. Suunnitelma koski kaikkiaan 265 kaupungin työntekijää. Suunnitelma kaatui Rauman kaupunginvaltuustossa vasemmiston ehdotuksesta äänin 24–19.

– Aina tarvitaan onneakin ja meidän onnemme oli se, että istuin henkilöstön edustajana talouden tasapainottamishankkeen ohjausryhmässä. Sain siis tietoa ulkoistamissuunnitelmasta heti alkumetreiltä. Toki käytin puheenvuoroja, mutta kuunteleminen oli tärkeää.

Marjo Justen keräsi tietoja ja etsi faktoja sen tueksi, että ruoka- ja puhtauspalvelut ovat kaupungin omana työnä edullisempia kuin yksityisen hoitamana. Että ruoka- ja puhtauspalvelujen sisäiset tehostamistoimet olivat purreet ja esimerkiksi ateriakohtaiset hinnat olivat pysyneet vuosia lähes ennallaan. Että kaupungin puhtauspalvelut eivät kärsineet työvoimapulasta kuten yksityinen sektori. Monet esimerkit muista kaupungeista ja kunnista osoittivat myös sen, miten hinnoille oli käynyt yksityistämisen jälkeen.

– Ei tarvinnut rakennella pilvilinnoja, kun oli faktoja. Niitä päättäjät ymmärtävät, sentilleen.

Rauman kaupungilla on kaikkiaan vajaat 3000 työntekijää. Marjo Justen on päätoiminen JHL:n pääluottamusmies ja edustaa 920 kaupungin eri toimialoilla olevaa työntekijää. Justen on työssään kokenut, vuosia luottamismiestehtävissä on takana jo yli kaksikymmentä.

– Minä tiedän, että yksin ei voi mitään. Mutta kun on jäsenten luottamus takanaan ja saa liiton avun, on mahdollisuus ainakin taistella.

Taistelun

vaiheet

Justen istui ohjausryhmässä, josta ei saanut vuotaa tietoja julkisuuteen. Mutta mikään tai kukaan ei voinut estää häntä keräämästä kokoon faktoja ja argumentteja valmiiksi.

Justenin mielestä JHL:n lähteminen mukaan vetämään taistelua syksyllä oli tärkeä käänne, koska paikalliset voimat eivät olisi riittäneet. Tästä Justen haluaa antaa erityiskiitokset JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksoselle.

Käytännössä vaikuttaminen oli lehtiin kirjoittamista ja erilaisten tapahtumien järjestämistä, jotta asialle saataisiin laajasti huomiota. Kaupunginvaltuutetuille jaettiin paikallista leipää ennen valtuuston kokousta ja torilla jaettiin hernesoppaa – keinot olivat moninaiset.

Kehittämissuunnitelmatkin muuttuivat matkan varrella. Ensin ulkoistus uhkasi kaikkia 265 työntekijää, sitten jäivät suunnitelmasta ulos teknisen puolen työntekijät. Mutta taistelu jatkui.

– Kun ulkoistussuunnitelmasta tuli julkinen, kävimme JHL:n paikallisyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa keskustelemassa jäsenistön kanssa, puhuimme kaupunkilaisten ja vaikuttajien kanssa ja työ jatkui syys-, loka- ja aina marraskuun puoliväliin.

Ulkoistuksia vastustaviin työtaistelutoimiin yhtyvät kaikki Rauman kaupungin palveluksessa olevat JHL:n jäsenet.

– Sain koko porukan mukaan ja se oli hieno tunne. Viimeiseen asti se jännitti. Kolme lakkopäivää tarvittiin, jotta jo kaupunginhallituksessa hyväksytty ulkoistuspäätös kaatui valtuustossa.

Opiksi ja

kannustukseksi

Marjo Justen haluaa korostaa henkilöstön edustajien tärkeyttä.

– Ei ole aina helppo paikka mennä henkilöstön edustajana itseä ylempien joukkoon, mutta se tieto mitä sieltä saadaan voi olla todella tärkeää.

Toinen tärkeä asia ovat faktat oman asian tueksi ja kolmas on yhteistyö.

– Meidän yhdistyksen puheenjohtaja ja varapääluottamusmies ovat kaupungin luottamushenkilöitä. On tärkeää tehdä yhteistyötä laajalla kentällä, käyttää eri tahojen asiantuntemusta ja vaikutusmahdollisuuksia ja hoitaa kentän asioita niin, että luottamus säilyy. Sitä tarvitaan, kun joudutaan äärimmäisiin toimiin työpaikkojen ja työehtojen turvaamiseksi.

Marjo Justenin mukaan työntekijöiden tunnelmat ovat helpottuneet, vaikka tulevaisuus tuo eteen uusia sopeutustoimia, kun kaupungin heikenneen taloustilanteen vuoksi pitää jatkuvasti etsiä säästökohteita. Kuten niin monessa kunnassa ja kaupungissa.