Jarno Mela

KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Jouluvieraana on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo.

Mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Tämä on tällä viikolla helppo, koska se oli budjetti. Olihan tässä välikysymystä ja muuta, mutta budjetti määrittää koko ensi vuotta ja myös tavallaan tulevia vuosia.

Meille oli todella tärkeä, että heti ensimmäiseen budjettiin saatiin iso linjanmuutos. Jos hallitusohjelmassa sovittuja muutoksia olisi alettu pikkuhiljaa tehdä, varmaan moni projekti jäisi kesken.

Meille on ollut todella tärkeätä, että isot muutokset saadaan käyntiin heti alussa. Nyt on turvallisempi olla.

Mitkä nostat hallituksen suurimmiksi saavutuksiksi ensimmäisen puolen vuoden ajalta?

Tietysti asioita on valtava määrä. Kaikki ovat tärkeitä, mutta budjettiin liittyen on kolme isoa muutosta.

Rahallisesti suurin muutos – ja tavallaan koko hyvinvointivaltion kannalta – on kuntien rahoitukseen annettu miljardi. Peruimme Sipilän hallituksen kuntaleikkaukset. Annoimme sen päälle kunnille 300 miljoonaa euroa.

Vuosi on 2019 on kuntahistorian huonoin. Puhutaan sitten päiväkodeista, terveyspalveluista tai vanhushoivasta, niin kunnat järjestävät ne.

Kunnat saavat nyt suurimman kasvun kuin koskaan niiden rahoitukseen, se on merkittävä juttu kaikkien kannalta. Mutta eihän tämä valitettavasti tule pienille kunnille riittämään. Vaikka näin iso nousu tulee, erityisesti alle 6 000 asukkaan kunnat tulevat olemaan vaikeuksissa. Sote-uudistus tulee olemaan ainoa keino ratkaista pienimpien kuntien ongelma.

Köyhyyden vähentäminen on toinen. Siinä voi nostaa erityisesti aktiivimallin poiston ja pienten eläkkeiden noston. Kansaneläkkeiden tasoa nostettiin viimeksi joskus viime vuosikymmenellä, sitten Sipilän hallitus vielä leikkasi sitä indeksijäädytyksillä.

Meillä tulee olemaan yli 600 000 eläkeläistä, jotka saavat edes jotain lisää. Sitäkin saavutusta on yritetty mitätöidä, kun entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) puhui satasesta. Meille on tärkeintä, että se nousee.

Kolmas on koulutuksen panostukset. Se on sijoittamista tulevaisuuteen, mutta myös tähän päivään. Tässä päivässä ehkä suurin kriisi on ollut ammatillisessa koulutuksessa. Siellä on syrjäytetty valtava määrä nuoria.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Budjetti, saimme sen ison linjanmuutoksen tähän ensimmäiseen budjettiin. Se oli nimenomaan vasemmistoliitolle tärkeintä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Olen täysin kypsä al-Hol-keskusteluun, mutta siinä jäi monta asiaa huomaamatta. Meillä on kymmeniä taistelijoita tullut jo vuosia sitten takaisin Suomeen. He ovat varmasti iso turvallisuusuhka. Suojelupoliisille on kyllä resursseja [valvoa heitä], kun supon määrärahoja on nostettu merkittävästi.

Verrattuna kokonaisuuteen a-Holin naisten ja lasten kohdalla puhutaan todella pienestä asiasta.

Toinen puoli on se, että hallitus oli iltakoulussaan tehnyt sen linjan, jonka kokoomus vielä ulkoasianvaliokunnan kuulemisessa hyväksyi. Linja on koko ajan ollut, koko ajan on tehty työtä eikä mikään ole muuttunut.

Kyllä tämä tuntui täysin tyhjänpäiväiseltä kohulta. Medialta ei jäänyt pelkästään huomaamatta asioita – se oli aktiivinen toimija. Tyhjästä synnytettiin tällainen kohu.

Mikä on tämän viikon levysi?

Otan sen, mitä olen kuunnellut. Minulla taitaa olla Spotify-tili, jota kuka tahansa voi seurata, eli siellä on todisteet.

Olen kuunnellut Maustetytöt-yhtyeen ”Kaikki tiet vievät Peltolaan” -levyä. Miten voi tulla nostalginen olo musiikista, jota kuulee ensimmäisen kerran tai yhtyeestä, josta kuulee ensimmäisen kerran?

Kuuntelin lapsuudessa ja nuoruudessa paljon Leevi and the Leavings -yhtyettä, niin Maustetyttöjen koko äänimaailma ja meininki on niin tuttua. Se tuo hyvällä tavalla slaavilaisen fiiliksen.

Loppuun vielä jouluinen bonuskysymys. Mikä on vasemmistolaiselle paras tapa viettää joulua?

Tässä identiteettipolitiikan maailmassa haluaisin ajatella, että vasemmistolaiset viettävät joulua kuten kaikki muutkin. Kuka tahansa voi olla vasemmistolainen. Mikä itselle parhaalta tuntuu.

Minulla se on ainakin, että saa rauhoittua ja irrottautua kaikesta kiireestä ja muusta. Muistan kyllä, että nuorempana hauskinta oli mennä vanhaan kotikaupunkiin juhlimaan. Sekin voi olla hyvä tapa.

