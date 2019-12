Lehtikuva/Oli Scarff

Suomi kiinnostaa Norwichia myös muuten kuin fanituotemyynnin markkina-alueena.

Suomen maajoukkueella ja Norwich City FC:llä on muutakin yhteistä kuin lintuihin viittaava lempinimi – tietenkin sekä Huuhkajissa että Kanarialinnuissa maaleja sylkevä Teemu Pukki. Pukki on osoittautunut joukkueelleen monessa mielessä kultamunaksi. Ilman hänen maalejaan keltapaitojen asema Valioliigan sarjataulukossa olisi paljon tukalampi, mutta hänellä voidaan tehdä myös bisnestä.

Piipahdin viime viikonloppuna Helsingin Kampin kauppakeskuksessa, minne Norwichin väki oli pystyttänyt pop up -kojun. Tarjolla oli pelipaitoja Pukin numerolla, lukuisia erilaisia fanipaitoja (muun muassa vekkuleita, vuodenaikaan sopivia JouluPukki-puseroita) sekä muuta Pukki-aiheista tavaraa, kuten mukeja. Kauppa tuntui käyvän, mikä ei tietenkään ole yllätys. Suomi on ollut seuralle jo pitkään toiseksi suurin markkina-alue heti brittien jälkeen. Suomalaiset rakastavat paitsi tähtipelaajaansa, myös brittifutista. Kun pitkän tauon jälkeen Valioliigan kentillä pelaa meikäläinen, otetaan siitä tietysti kaikki irti.

Suomi kiinnostaa Norwichia myös muuten kuin fanituotemyynnin markkina-alueena. Seura ilmoitti vastikään järjestävänsä ensi kesänä Eerikkilän urheilukeskuksessa (jossa toimii ennestään muun muassa Sami Hyypiä -akatemia) jalkapalloleirejä lapsille ja nuorille. Tällaisessa toiminnassa ei toki ole mitään uutta: esimerkiksi niin ikään Valioliigassa pelaava Liverpool on järjestänyt leirejä monien muiden maiden ohella Suomessa vuosikaudet, ja yksittäisillä seuroilla on omia yhteistyökuvioitaan. Esimerkiksi heinolalainen HP-47 on toiminut jo usean vuoden isäntäseurana tällä hetkellä brittien Championshipissä pelaavan Stoken leireille. Muutamat suomalaislapset ovat yhteistyön tuloksena päässeet myös vastavierailuille leireille Englantiin.

Isojen futisseurojen järjestämät leirit ovat varmasti junioreille ainutkertainen elämys, mahdollisuus treenata ulkomaisten huippuvalmentajien johdolla ja ehkä jopa yrittää vakuuttaa kykyjenetsijöitä. Konsepti ei kuitenkaan ole ongelmaton. Suurille toimijoille junnuleirit ovat osa massiivista rahantekokoneistoa, jonka funktiona on paitsi tarjota lapsille ja nuorille futiselämyksiä, myös kilisyttää seurojen kassalippaita. Leirit eivät nimittäin ole halpoja, ja yleensä perheet joutuvat myös vastaamaan majoituksesta ja ruokahuollosta itse – kyse siis ei ole ”perinteisistä” leireistä yöpymisineen.

On hienoa, että suuret seurat tuovat asiantuntemustaan ja osaamistaan Suomeen. Toivoisi kuitenkin, että kaiken hypetyksen keskellä muistettaisiin myös niitä perheitä, joilla ei ole varaa brittileirien kaltaisiin eksklusiivisiin palveluihin, vaan joille riittäisi aivan hyvin tavallinen junnufutis oman ikätason mukaisessa seurajoukkueessa. Vaikka periaatteessa tervehdin ilolla erilaisia vaihtoehtoja futisharrastukseen, toivon silti malttia sen kaupallistumiseen ja etenkin tämän ottamiseen itsestäänselvyytenä.

Norwichin kaupallisesta kehityksestä vastaava Ben Tunnell totesi Ylelle, ettei Norwichin saapuminen Suomeen saa peittää alleen sitä hyvää työtä, jota suomalaisissa seuroissa tehdään. Tätä toivon itsekin. Parhaassa tapauksessa yhteistyökuviosta hyötyvät sekä junnut, suomifutis kokonaisuudessaan että Kanarialinnut. Juniorifutiksen perustan on oltava kotimaisessa seuratoiminnassa, eikä sitä voi ulkoistaa.

Viikon vakiolapulla jatketaan brittifutiksen parissa. Viikon napakin varma löytyy heti ykköskohteesta, jossa Manchester City saa kotonaan vastaansa Leicesterin. Vierailijoitten kone yskähteli pahoin viime viikonloppuna, kun Ketut joutuivat tyytymään kotonaan nöyryyttävään tasapeliin Norwichia vastaan. Kun City murskasi Arsenalin vakuuttavalla esityksellä, vaikuttaisi siltä, että Leicesterin ja Cityn neljän pisteen eri sarjataulukossa olisi kaventumassa aivan lähiaikoina. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 21.12. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 1, 2(x), 1(x), 1(2), 2, 1(x), 1, 1, 1, 1, 2(x).