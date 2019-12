Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kommentti: Lapsen oikeuksia ei voi alistaa poliittiselle pelille ja mielipidemittausten aiheuttamalle paniikille.

Nämä sanat muistetaan pitkään:

– Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?

Pääministeri Sanna Marinin kehonkieli ministeriaitiossa tiistaina kertoi, että kyseessä ei ollut mikään hetken mielijohteesta tullut puuskahdus, vaan sanat tulivat täydestä sydämestä.

Välikysymyskeskustelun ainoan puheenvuoronsa aluksi Marin totesi keskustelun tuovan ”kristallinkirkkaasti esiin hallituspuolueiden ja opposition eron”.

– Hallitus haluaa, että Suomi on tulevaisuudessakin oikeusvaltio. Hallitus tekee ratkaisuja ja linjauksia oman toimivaltansa puitteissa. Viranomaiset vastaavat oman toimivaltansa puitteissa niistä tehtävistä, jotka viranomaiselle kuuluvat. Viranomaisen toiminta perustuu perustuslakiin, Suomen muuhun lainsäädäntöön ja kansainväliseen oikeuteen.

Marinin puheenvuoro heijastaa sitä tyrmistystä, jota eduskunnassa on laajasti tunnettu kokoomuksen lähtemisestä perussuomalaisten kelkkaan al-Holia koskevassa kohussa. Vain muutama päivä ennen välikysymyksen jättämistä kokoomus oli ulkoasiainvaliokunnassa täysin tyytyväinen ulkoministeri Pekka Haaviston antamaan selvitykseen asiassa.

Kun asia kuitenkin pysyi otsikoissa ja perussuomalaiset pyörittivät myllyään, mieli muuttui kokoomuksessa. Ensin se teki ryhmänä kirjallisen kysymyksen ja sitten yhtyi perussuomalaisten välikysymykseen, jonka päätteeksi Haavisto sai tänään luottamuslauseen eduskunnalta.

Muutama äiti horjuttaa Suomea?



Kokoomuksen kanta on se, että lapset saavat jäädä al-Holiin, jos heitä ei saada sieltä Suomeen ilman äitejään. Kurdien hallinnoimalla leirillä on kuollut jo satoja lapsia ja olot vaikeutuvat talven tullessa.

Ilta-Sanomat kertoo tänään , että Isisin hallitsemilta alueilta on palannut Suomeen noin 20 henkilöä. Al-Holissa on kymmenen suomalaisnaista, joista osa on sanonut, ettei halua palata. Puhutaan siis lasten pelastamiseksi mahdollisesti muutamasta naisesta, jotka palaisivat valvotusti ja viranomaisten kontrollissa.

Mitä muuta syytä kokoomuksella on vastustaa tätä kuin se kuuluisa persujen pelko? No, ehkä myös perussuomalaisten lietsoma yleinen verenhimoinen ilmapiiri.

Juuri tämän takia kokoomus lipsuu pitkäaikaisista perinteistään oikeusvaltion kunnioittajana ja vahvistajana.

Lasten oikeudet eivät toteudu al-Holissa



”… al-Holin lapsia koskevien ratkaisujen on parhaalla mahdollisella tavalla toteutettava leirillä olevien lasten oikeudet kuten oikeus henkiinjäämiseen ja kehitykseen, oikeus suojeluun ja turvallisuuteen, oikeus yksityisyyteen ja oikeus perhe-elämän suojaan. On selvää, että lasten jättäminen leirille loukkaa näitä oikeuksia”, kirjoittavat oikeustieteen tohtorit Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen Perustuslakiblogissa.

He toteavat, että ”velvollisuus huolehtia lapsen oikeuksien asianmukaisesta toteutumisesta ei onneksi riipu mielipiteistä”.

Lapsen oikeuksia säätelee muun muassa YK:n sopimus, jossa valtio sitoutuu takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon, johon liittyy lapselle turvallisten olojen varmistaminen. Sopimuksen erityispiirteisiin kuuluu myös al-Holin lasten kaltaisten haavoittuvien lapsiryhmien oikeuksien vahva suojelu, koska heillä on muita lapsia suurempi riski joutua oikeudenloukkausten kohteeksi.

Kun kokoomus ei tätä enää tunnusta, sen on todella syytä hävetä.

”Salailu” normaalia näissä asioissa



Välikysymystä on perusteltu myös sillä, että ulkoministeri Pekka Haavisto salaili asioita.

Kansainvälisen oikeuden tutkija Toni Selkälä totesi äsken Perustuslakiblogissa kaikkialla muuallakin viranomaisten toimineen ”salaa”, koska se on tapa jolla tällaisia asioita on tapana hoitaa.

”Kaikkien tietojen mukaan Suomi on varautunut tilanteeseen asianmukaisesti ja kotoisia viranomaisia on valmisteltu al-Holin leirillä olevien suomalaisten paluuseen jo pitkään. Milloin ja keitä palaavat henkilöt ovat, ovat tässä katsannossa merkityksettömiä kysymyksiä. Minun on vaikea tunnistaa keskustelusta sitä Suomea, joka kertoo olevansa ’kokoaan suurempi globaali toimija’ ja kehuskelee vahvalla oikeusvaltiollaan. Vai haluavatko poliitikot luoda Suomen, jossa valtion takaama turva kansalaisille perustuu arvioon apua tarvitsevan ansioista”, Selkälä kysyi.

”Se Suomi ei enää ole oikeusvaltio, sillä oikeusvaltion mittana voidaan pitää sitä, miten se kohtelee niitä jotka vähiten sen suojaa ansaitsevat. Vain mikäli heitäkin kohdellaan samalla tavoin kuin muita voimme puhua oikeusvaltiosta. Se on vaikeaa eikä tarjoa poliittisia irtopisteitä, mutta se on yhtä kaikki oikeusvaltion perusta”, hän jatkoi.

Kurdeilla on tekemistä omissakin asioissaan



Lopuksi on kysyttävä, miksi ylipäätään hauraan kurdihallinnon pitäisi vastata suomalaisista rikoksista tehneistä tai niistä epäillyistä. Kurdit ovat Turkin hyökkäyksen kohteita ja myös jihadistit uhkaavat edelleen heitä. Vauraan Euroopan pitäisi pystyä hoitamaan tässä omat asiansa.

Perussuomalaiset haluaa karkottaa Suomessa rikoksia tehneet ulkomaalaiset kotimaihinsa, mutta ei ottaa ulkomailla rötöstelleitä suomalaisia tänne tutkittaviksi.

Merja Kyllönen muistutti välikysymyskeskustelussa viime vaalikaudella hyväksytyistä laajamittaisista tiedustelutoimivaltuuksista ja suojelupoliisin resurssien lisäämisestä.

– Nyt noin 10 naista lapsineen tuntuvat aiheuttavan mittavan ongelman Suomenmaassa niin, että koko varautumisjärjestelmä näyttää olevan ainakin opposition suunnalta kaatumassa. Mihinköhän me tarvitsemme niitä mittavia valtuuksia tai Tullin, rajavalvonnan, poliisin resursseja, jos me emme kykene tekemään asioissa yhtään mitään. Tai, jos me emme saisi valmistautua asioihin ilman julkista poliittista päätöstä, niin miten esimerkiksi ministeri Kaikkosen johtama puolustusministeriö valmistautuu yhtään mihinkään, jos jatkossa tarvitaan kaikessa julkinen poliittinen päätös ennen kuin voidaan valmistautua yhtään mihinkään.

Isisin valloituksiin ja epäinhimilliseen toimintaan tavalla tai toisella mukaan lähteneet aikuiset eivät ansaitse tippaakaan sympatiaa. Lapsia ei kuitenkaan saa rangaista vanhempien teoista. Siitä tässä on nyt kysymys.