Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sai odotetusti eduskunnan luottamuksen äänin 110–79. Oppositio esitti ulkoministerille epäluottamusta Syyrian al-Holin leirin ympärillä velloneen kohun seurauksena.

Al-Holin leirillä on kaikkiaan 70 000 naista ja lasta, jotka päätyivät sinne kurdien vallattua viimeiset osat Isis-terroristijärjestön hallitsemista alueista. Suomalaisia aikuisia naisia leirillä on yksitoista ja lapsia noin 30. Eri lähteiden mukaan valtaosa lapsista on alle 6-vuotiaita.

Hallitus sai maanantaina valmiiksi poliittisen linjauksen, miten se aikoo kotiuttaa suomalaisia leiriltä. Linjauksen mukaan ”hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole”. Välikysymyskeskustelussa väännettiin erityisesti siitä, aikooko hallitus tuoda aikuisia naisia Suomeen vai ei.

Olot al-Holin leirillä ovat karmeat. YK varoitti jo syyskuussa, että olot ovat epäinhimilliset. Nyt elämää vaikeuttaa vielä talvi, jonka myötä lämpötila laskee öisin nollan asteen tienoille. Lapsia leirillä on YK:n mukaan kuollut ainakin 390.

Epäselvää on, kuinka moni suomalaisnaisista edes haluaisi palata Suomeen. Leiriä hallinnoiva kurdihallinto on linjannut, ettei se salli lasten ja naisten erottamista.

– Asiat on laitettava myös mittasuhteisiin. Al-Holissa on noin kymmenen suomalaista naista. Emme tiedä, miten moni haluaa palata Suomeen. Enintään kymmenen tarkoin viranomaistemme tiedossa ja seurannassa olevaa naista eivät murenna suomalaisten turvallisuutta, tiivisti vasemmistoliiton Veronika Honkasalo välikysymyskeskustelussa.

Helsingin Sanomat julkaisi laajan artikkelin leiriltä viime sunnuntaina (15.12). Jutussa mainitaan, että kurdit ovat onnistuneet löytämään leiriltä vain kuusi suomalaista naista.

– Suomen viranomaisia leirillä ei ole käynyt. Kotiutusoperaatio, jos sellainen joskus alkaa, vaikuttaa ainakin leirin päässä olevan vielä alkutekijöissään, jutussa kerrotaan.

Myös Pekka Haavisto sanoi tiistaina eduskunnassa, että jos jonkinlainen kotiutusoperaatio olisi käynnissä, siitä kerrottaisiin hänelle välittömästi.

Kaksi luottamusäänestystä

Hallitus on tällä viikolla saanut kahteen otteeseen eduskunnan luottamuksen. Ensin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen luottamuksesta äänestettiin normaalin protokollan mukaisesti hallitusohjelmasta käydyn keskustelun päätteeksi. Nyt vuorossa oli luottamusäänestys Pekka Haaviston asemasta.

Haaviston toiminnasta on tehty myös useita kanteluita oikeuskanslerille. Niiden tutkinta on käynnissä.

