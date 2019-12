Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Eduskunta keskustelee välikysymyksestä alkaen kello 14.

Hallitus sai maanantai-iltana rivinsä suoraksi siitä, miten opposition al-Hol-välikysymykseen vastataan tänään iltapäivällä. Kymmenkohtaisen linjauksen ydin on se, että ”viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu” ja ”hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole”.

Isisin ”kalifaattiin” lähteneistä aikuisista linjauksessa ei sanota mitään. Käytännössä heitäkin voidaan kotiuttaa, jos lapsen edun toteuttaminen ei muuten ole mahdollista. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

Hallitus ei ota kantaa yksittäisiin henkilöihin.

”Äitien kotiuttaminen mahdollista”



Hallituspuolueissa linjausta tulkittiin heti ristiriitaisesti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kiteytti sen niin, että ”lapset pitää kotiuttaa mahdollisimman pian, viranomaiset tekevät tapauskohtaisen harkinnan ja lasten etu ratkaisee”.

Hän tarkensi tämän tarkoittavan, että a-Holista voidaan kotiuttaa myös äitejä.

On mahdollista, että myös äitejä kotiutetaan, mutta jokainen ratkaisu perustuu viranomaisen suorittamaan harkintaan ja lapsen edun arviointiin. — Li Andersson (@liandersson) December 16, 2019

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki totesi, että jos lapsen oikeuksien turvaaminen vaatii aikuisten auttamista, on lapsen etu ensisijainen.

Hallitus on tehnyt julkisuudessa vaaditun poliittisen päätöksen, että hallitus toimii lakien ja kv-sopimusten mukaisesti Lapset autetaan turvaan al-Holin leiriltä. Jos lapsen oikeuksien turvaaminen vaatii aikuisten auttamista, on lapsen etu ensisijainen.https://t.co/rqlj433nsn — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) December 16, 2019

”Yksikään Isis-äiti ei Suomeen”



Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan ”lapsen etu on ensijainen. Velvoitetta aikuisten auttamiseen ei ole”.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on kuitenkin sitä mieltä, että yksikään Isis-äiti ei saavu Suomeen.

Rautalangasta hallituksen toimintalinjasta oppositiolle:

- Turvallisuustekijät tulevat ensisijaisena

- Lapsen etu pyritään turvaamaan Käytännössä:

Yksikään isis-äiti ei saavu Suomeen ilman puhtaita papereita suojelupoliisilta. Epäilen myös, että sellaisia ei tulla kirjoittamaan. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) December 16, 2019

Hallituspuolueiden erilaiset linjaukset saivat oppositiosta kokoomuksen Saara-Sofia Sirénin kysymään tarkennusta.

Nyt olen vähän hämmentynyt. Tulkitsin itse hallituksen linjauksesta, että tapauskohtaisesti harkitaan, jolloin äitien tuominen ei olisi poissuljettua. Ei tainnutkaan olla niin selkeää? Osaako joku hallituksesta selventää? PS. Orpolapset olisi voinut jo auttaa pois. Toimeen heti? https://t.co/ldzIfqNRrK — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) December 16, 2019

Paavo Arhinmäki kiteytti tähän mennessä tapahtuneen aamulla:

Yön aikana on tullut kohtuullinen määrä viestejä al-Holin lapsista. Moni on kysynyt vihaisesti, eikö teitä kiinnosta muut 5,5 miljoonaa suomalaista, kun puhutte vain 40 ihmisestä. Olen vastannut itsekin olevani hämmästynyt, eikö perussuomalaisia ja kokoomusta enää muu kiinnosta — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) December 17, 2019

Keskustelu välikysymyksestä alkaa eduskunnassa tänään tiistaina kello 14.