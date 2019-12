LEHTIKUVA

Koulun joulukirkko on vapaaehtoinen kaikille

Joulukirkon järjestäminen on sallittua mutta siihen osallistuminen on kaikille oppilaille vapaaehtoista, siis myös uskonnonopetukseen osallistuville ja kirkkoon kuuluville koululaisille. Sama koskee varhaiskasvatusta.

Opetushallitus muistutteli marraskuussa vuodelta 2018 peräisin olevasta ohjeistuksestaan, miten koulujen ja päiväkotien tulee toimia uskonnollisia tilaisuuksia järjestäessään. Tätä ennen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen oli linjannut, että peruskoulun joulujuhlaa tai muutakaan lukukauden päättäjäisjuhlaa ei tule järjestää kirkossa.

Opetuksen järjestäjät päättävät juhlistaan ja niiden sisällöstä. Joitakin uskontoon viittaavia elementtejä juhliin voi sisältyä, jos traditio on osa suomalaista kulttuuria, eli esimerkiksi yksittäinen virsi ei tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta. Tällä perusteella kaikille yhteisessä joulujuhlassa voi edelleen laulaa Enkeli taivaan -virttä.

Oppilaan huoltaja päättää ja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai niille vaihtoehtoiseen toimintaan.

– Ohjeistus on tältä osin kyllä selvä ja se on koulujen toimintaa suoraan velvoittavaa säännöstöä. Oulussa ohjeistusta on käyty läpi esimieskokouksissa, kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä toteaa.

Huoltajia tiedotettava vaihtoehdoista ajoissa

Huoltajia pitää tiedottaa järjestettävistä tapahtumista ja niiden sisällöstä riittävän ajoissa sekä tarvittaessa sopia heidän kanssaan oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä. Uskonnolliset tilaisuudet pitää järjestää erillään koulun muusta toiminnasta ja niistä pois jääville tulee järjestää vaihtoehtoista, mielekästä toimintaa.

– Jos huoltaja kokee, ettei ohjetta noudateta, tulee olla yhteydessä kouluun ja ottaa asia esille. Jos asia ei etene koulun kanssa, voi ottaa yhteyttä rehtorin esimieheen eli Oulussa aluepäällikköön tai johtoon, Penttilä neuvoo.

Uskonnollisen tilaisuuden aikana järjestettävän vaihtoehtoisen, mielekkään toiminnan tulee olla luonteeltaan ja tavoitteiltaan samankaltaista lukuun ottamatta uskonnollista sisältöä. Osallistuminen tai osallistumattomuus ei saa aiheuttaa oppilaalle leimautumista.

Pohjois-Suomessa vähän kanteluita

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon kanteluita uskonnonvapauteen liittyvistä asioista tulee vähän, noin yksi vuodessa. Kantelun käsittelyssä arvioidaan toiminnan lainmukaisuutta ja ratkaisu pyritään antamaan alle kahdeksassa kuukaudessa.

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on muuttaa toimintaansa ja antaa sanktio esimerkiksi opettajalle, jos aihetta löytyy.

– Joskus huoltaja havahtuu vasta jälkikäteen, joten sen tilaisuuden osalta tilannetta ei ole mahdollista enää korjata, mutta vastaisuuden varalle koulun opettajien ja rehtorin kanssa kannattaa keskustella, opetus- ja kulttuuritoimivastuualueen johtaja Veijo Kosola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

– Kun julkisuudessa on ollut aiheesta keskustelua, kunnissa ja kouluissa on monesti pohdittu tilannetta ja tarvittaessa tehty uudenlaisia linjauksia ja muutettu aiempia käytäntöjä. Uskon ja luotan, että kouluissa pyritään vilpittömästi toimimaan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaan mutta lainmuutoksissa ei aina pysytä mukana, Kosola arvioi.

Koulut ovat olleet aktiivisia myös siinä, että ne ovat etukäteen selvittäneet suunnitellun toiminnan lainmukaisuutta. Itse uskonnollisten tilaisuuksien lisäksi kysymyksiä herättävät niiden kanssa järjestettävät rinnakkaiset tilaisuudet sekä huoltajille viestiminen.

– Kouluilla on pohdittu asiaa ja mietitty ratkaisuehdotusta ja meiltä kysymällä haetaan varmistusta, Kosola kertoo.