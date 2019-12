Lehtikuva/Yuri Kadobnov

Feministinen liike on kasvanut myös Venäjällä.

Komsomolsk-na-Amur on neljännesmiljoonan asukkaan kaupunki Venäjän Kaukoidässä, Kiinan ja Tyynenmeren välissä. Julia Tsvetkova on tuonut kaupunkiin feminististä liikettä, eikä se ole ollut kaikille mieleen.

Poliisi kutsui Tsvetkovan kuulusteluihin. Epäiltiin, että Tsvetkovan kehopositiivisessa Nainen ei ole nukke -someryhmässä julkaisemat piirrokset olisivat pornografiaa. Piirrokset viestivät, että naisilla voi olla ihokarvoja, rasvaa tai kuukautiset ja että se on normaalia.

Lisäksi Tsvetkovaa epäiltiin pornografian levittämisestä Tšetšenian homovainoja vastustavalla hashtagilla #savelgbtinrussia. Poliisi ei ymmärtänyt, että sosiaalisessa mediassa voi olla eri ihmisten samalla hashtagilla laittamaa sisältöä.

Tsvetkovan toimintaa häirittiin jo ennen rikostutkintaa, hän on saanut pahimmillaan yli sata vihaviestiä päivässä. Feminististä keskusteluryhmää ei ole päästetty kokoontumaan kaupungin julkisissa tiloissa.

Tsvetkovan lapsille ja nuorille suunnattu teatteriryhmä käsitteli esityksissään koulukiusaamista ja tyttöihin ja poikiin liitettyjä stereotypioita. Seksuaalisuutta ei käsitelty, mutta poliisi epäilee Tsvetkovan syyllistyneen ”homoseksuaalisen propagandan levittämiseen alaikäisille”.

Mukana ollutta lasta painostettiin todistamaan Tsvetkovaa vastaan, ja teatteri piti sulkea. 22. marraskuuta. Tsvetkova määrättiin kotiarestiin odottamaan oikeudenkäyntiä, jonka tuomio voi olla ehdoton.

Pornografian levittämisestä syytetään myös Venäjän Brjanskissa asuvaa 53-vuotiasta transnaista Micheleä, jonka tukikampanja ei turvallisuussyistä kerro hänen virallista nimeään. Michele ylläpiti transyhteisön keskusteluryhmiä sosiaalisessa mediassa, mikä saattaa olla syy siihen, että virkavalta kiinnostui hänestä.

Micheleä vastaan nostettiin tänä vuonna syytteet kolmen eroottisen, japanilaistyylisen Hentai-kuvan julkaisemisesta omalla some-seinällään vuosina 2013–2014. Michele valitsi ”rikoksen” tunnustamisen, sillä hän oletti nopean oikeudenkäynnin tuovan kevyen tuomion ilman julkisuutta. Michele tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Michelellä ei ole virallista transdiagnoosia, mutta hän on itse rahoittanut hormonihoitoaan muutaman vuoden ajan. Juridisesti hän on mies. Michele lähetettiin oikeudenkäynnistä suoraan miesten vankilaan, jossa hän on vaarassa.

Päättyvän vuosikymmenen aikana feministinen liike on kasvanut valtavasti ympäri maailmaa, myös Venäjällä. Venäjän liikkeet vaalivilppiä ja poliittista repressiota vastaan ovat tuottaneet lähinnä pettymyksiä, mutta feministinen liike on kasvanut räjähdysmäisesti ja tarjonnut mahdollisuuksia aktivismiin ilman suoraa konfliktia valtiokoneiston kanssa.

Esimerkiksi joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin feministinen festivaali Syktyvkarissa Pohjois-Venäjän Komin tasavallassa, joka on kuuluisa lähinnä hiilikaivoksistaan ja Stalinin aikaisista vankileireistään.

Mutta nyt virallinen Venäjä on alkanut pitää myös feminismiä uhkana. Venäjän keskusalueilla tämä näkyy toistaiseksi lähinnä haukkuina valtion televisiokanavilla, mutta periferiassa feminismistä voi joutua vankilaan.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.