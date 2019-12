Politiikassa on viime aikoina puhuttu tarpeettoman paljon henkilöistä ja liian vähän asioista. Posti-kohun osaltakin se tosiasia on jäänyt vähälle huomiolle, että hallitus onnistui estämään jopa yhdeksäntuhannen postilaisen palkkojen polkemisen. Vaikka prosessi ei kaunis ollutkaan, lopputulos oli oikea ja vastaa sitä, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu valtionyhtiöiden yhteiskuntavastuusta.

Ihmisten luottamus hallitukseen riippuu sen kyvystä tehdä kansalaisten elämää parantavia päätöksiä. Vasemmistoliitto on hallituksessa pyrkinyt pysymään erossa politiikan mutapaineista ja puolueriidoista. Uskallan sanoa, että asioihin keskittymällä on saavutettu tuloksiakin. Lupaukset on viety maaliin, ja vuodenvaihteessa voimaan tulee lukuisia ihmisten arkea helpottavia uudistuksia.

Sosiaaliturvan uudistaminen ja vahvistaminen on lähtenyt käyntiin perusturvan, pienten eläkkeiden ja lapsiperhe-etuuksien korotuksilla, ja lupauksemme mukaisesti aktiivimalli puretaan. Myös merkittävät koulutuspanostukset on viety läpi etupainotteisesti, ja kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon päätetty palauttaa.

Rinteen hallitus käänsi politiikan suunnan, mutta työ on vielä kesken. Olen iloinen, että pääsemme jatkamaan oikeudenmukaisempaa politiikkaa pääministeri Marinin johtamassa hallituksessa.

Pian käynnistyvä sosiaaliturvan kokonaisuudistus on vaalikauden suurimpia hankkeita, jolla voimme vähentää eriarvoisuutta ja vastata työelämän murrokseen. Tasa-arvoisemman Suomen rakentamiseksi tarvitsemme myös perhevapaauudistuksen, jonka tulemme tällä kertaa viemään maaliin asti.

Marinin hallituksella on valtavasti työtä edessä, ja joulun alla päivät tulevat olemaan normaaliakin pidempiä. Pian pääsemme kuitenkin rauhoittumaan joulun viettoon. Toivon sen tuovan rauhaa myös politiikkaan, jossa kierrokset ovat käyneet viime aikoina liian kovilla. Haluan toivottaa myös Kansan Uutisten lukijoille rauhallista joulua ja toiveikasta uutta vuotta!

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.